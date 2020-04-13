Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ertelenen Hendek Belediye Meclisi olağanüstü toplanıyor

Ertelenen Hendek Belediye meclisi olağan üstü toplanacak.

13.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:20
Ertelenen Hendek Belediye Meclisi olağanüstü toplanıyor
Ertelenen Hendek Belediye meclisi olağan üstü toplanacak.

Meclis toplantısında korona virüsle mücadele kapsamında gerekli sağlık tedbirleri ve bir çok konu ele alınılacak. Hendek Belediyesinden meclis toplantısıyla ilgili yapılan açıklamada,"Belediye Meclisimizin 2020 Yılı çalışma dönemi Nisan ayı olağanüstü toplantısı 15 Nisan Çarşamba günü saat 15: 00'te yapılacak. Sosyal mesafe kuralı ve tedbirler kapsamında olağanüstü meclis toplantımız Hendek Belediyesi Atatürk Parkı içi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Nikah-Toplantı salonunda yapılacak. 24 gündem maddesinin görüşüleceği meclis Hendek Belediyesinin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Hatırlanacağı üzere İçişleri Bakanlığı tarafından belediye meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelemiş, olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirler alınarak izin verilmesi kararlaştırılmıştı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çarşamba, Hendek, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Rusya da koronavirüse boyun eğdi! Putin son durumu paylaştı Haberler
Rusya da koronavirüse boyun eğdi! Putin son durumu paylaştı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Haberler ›› Güncel ››Ertelenen Hendek Belediye Meclisi olağanüstü toplanıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:32: ABD'de kasırga 19 can aldı - Haber 16:32: Altun, Milli Dayanışma Kampanyası için hazırlanan "Biz Bize Yeteriz" şarkısını paylaştı - Haber 16:32: Elif Zümra: Babam geldiğinde kocaman sarılacağım - Haber 16:30: Eskişehir'de, otobüs şoföründen meslektaşlarına kendisine küfrettirildiği iddiası - Haber 16:29: Şüpheli ölümlere Adli Tıp Kurumu'nda koronavirüs testi - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler 16:06: Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu - Haber 16:04: Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor - Haberler