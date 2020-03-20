Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Ertelenen Uluslararası Mersin Maratonu, ekim ayında yapılacak - Spor

Ertelenen Uluslararası Mersin Maratonu, ekim ayında yapılacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen 5. Uluslararası Mersin Maratonu'nu, 23-25 Ekim tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladıklarını bildirdi.

20.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:32
Ertelenen Uluslararası Mersin Maratonu, ekim ayında yapılacak
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen 5. Uluslararası Mersin Maratonu'nu, 23-25 Ekim tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladıklarını bildirdi.
Seçer, yaptığı yazılı açıklamasında, Kovid-19'a karşı yapılan çalışmalara değinerek, virüsle mücadele için kriz merkezi oluşturulduğunu, kamuya açık alanlarda dezenfekte çalışmaları yapıldığını aktardı.
22 Mart'ta yapılması planlanan maratonun koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini anımsatan Seçer, "Bizim için önemli bir etkinlikti ancak bunu 23-25 Ekim'e ertelemek durumunda kaldık. Umut ediyorum kısa bir süre içerisinde insanlık bu mücadeleden galip çıkacak ve hayatımız normalleşecek." ifadelerini kullandı.
Vahap Seçer, "Herkes Koşar Mersin'e" sloganıyla düzenlenecek maratonun, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin (IAAF) "Silver Label" kategorisinde sınıflandırıldığını vurguladı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Vahap Seçer, Mersin, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Spor
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Spor
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
İşte Türkiye’de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması Spor
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Spor
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak Spor
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
İtalya’da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi Spor
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay’ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Spor
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Loading