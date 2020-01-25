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Ertem Şener, deprem bölgesine gidecek öğrencilerin yol parasını karşılayacak

Ünlü televizyoncu Ertem Şener, deprem bölgesine ailesini görmeye gidecek öğrencilere yol parası ve harçlık vereceğini belirtti.

25.01.2020 15:07 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:53

, dün akşam saat 20.55'te 'dan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Kandilli verilerine göre, deprem 6.8 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde şu an itibariyle 22 kişi hayatını kaybederken, binin üzerinde kişi de yaralandı.

Sivrice'deki deprem, Türkiye'nin dışında 6 ülkede hissedildi. Deprem bölgesine devlet eliyle yardımlar ulaştırılırken, ünlü isimler de bireysel olarak yardım yapmaya başladı. Ünlü televizyoncu Ertem Şener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ'a ya da Malatya'ya ailesini görmeye gitmek isteyen öğrencilerimizin yol masrafı ve harçlığını karşılayabilirim" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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Ertem Şener, deprem bölgesine gidecek öğrencilerin yol parasını karşılayacak

Ertem Şener, Türkiye, Elazığ, Deprem, Spor


HABER YORUMLARI (5)
KARA:RABBİM niyetini kabul eylesin inşallah Ertem ŞENER kardeşim.
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LİDERHOROZ:adam gibi adam
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ADINIZI YAZIN:helalolsun sana
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HAKAN:HELAL OLSUN ADAMSIN
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EMRE:ÜLKEYE SENİN GİBİ İYİ İNSANLARA İHTİYACI VAR REİS. PARA BABALARI GETİR GÖTÜRÜNÜ YAPAR HELAL OLSUN SANA
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