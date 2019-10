"Trabzonspor'un grupta yenemeyeceği takım yok"

"Beşiktaş maçı ilaç gibi geldi"

"Rize bizim kardeş şehrimiz"

"Ünal hocamızla yönetim olarak herhangi bir sıkıntı yaşamadık, yaşamayız da"

"Trabzonspor ekonomik anlamda iyi bir yola girdi"

"Taraftarımız bizim her şeyimiz"

İbrahim ALİOĞLU-Kaan ÜLKER/İSTANBUL, - Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor olduğu her yerde zirve için oynar. Geçen yıl gerçekten çok olumlu bir süreç yakaladık. Bu sene yaptığımız transferlerle amacımız tamamen bunun üzerine koymaktı. Özellikle Obi Mikel ve Sturiddge transferlerinin önümüzdeki yıllarda Trabzonspor'a çok daha faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Geçen hafta Süper Lig'de Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ettikleri maç hakkında konuşan Ertuğrul Doğan, "Galibiyet tam zamanında geldi. Biraz zor günlerden geçtik. Sakatlıklar yaşadık ve üst üste önemli maçlar oynadık. Bunlardan sonra Beşiktaş maçı ilaç gibi geldi. Takımımız çok istekli ve iyi oynadı. Hocamızın dediği gibi daha önceki maçlarda da isteğimiz vardı ama sonuca yansımıyordu. Bu maçta sonuca da yansıyınca gayet iyi oldu" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR'UN GRUPTA YENEMEYECEĞİ TAKIM YOK"

Trabzonspor'un kendi oyununu ortaya koyduğunda UEFA Avrupa Ligi grubunda yenemeyeceği takım olmadığını vurgulayan Doğan, "Basel ilk maçta gücünü gerçek anlamda gösterdi. Krasnodar'a karşı aldıkları 5-0'lık galibiyet gerçekten çok önemli. Kendi oyununu ortaya koyan Trabzonspor'un kendi evinde grupta yenemeyeceği bir takım olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

"RİZE BİZİM KARDEŞ ŞEHRİMİZ"

Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçında öncelikle dostluğun olmasını beklediğini söyleyen Ertuğrul Doğan, "Rize bizim kardeş şehrimiz. Tabii son zamanlarda oluşan bazı gerginlikler var, biz bu gerginliklerin aşılması için üzerimize düşen hamleleri yapıyoruz. Rizespor da yapıyor. Önce dostluğun olduğu bir maç ve iyi olanın kazanacağı bir müsabaka bekliyoruz" dedi.

"TRABZONSPOR OLDUĞU HER YERDE ZİRVE İÇİN OYNAR"

Doğan, bordo-mavililerin şampiyonluk yarışının içinde var olacağını belirterek şunları kaydetti:

"Trabzonspor olduğu her yerde zirve için oynar. Geçen yıl gerçekten çok olumlu bir süreç yakaladık. Bu sene yaptığımız transferlerle amacımız tamamen bunun üzerine koymaktı. Özellikle Obi Mikel ve Sturiddge transferlerinin önümüzdeki yıllarda Trabzonspor'a çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bunun yanında, kadromuza kattığımız çok genç oyuncular da var. Bunların da önümüzdeki 5 yıl içerisinde takıma çok katkı sağlayacakları düşüncesindeyim. Trabzonspor yarışın içerisinde olacaktır."

Sakatlıklar nedeniyle çok şanssız bir dönem yaşadıklarının altını çizen Ertuğrul Doğan, "Gerçekten çok şanssız bir dönem yaşadık. Üst üste gelen kas ve darbeye bağlı sakatlıklar oldu. Abdülkadir Ömür, ikinci yarıya hazır olacak gibi görünüyor. Ekuban'ın 1,5-2 ay içerisinde maç oynayabileceğini düşünüyoruz. Yusuf Sarı'nın da milli takım arasından sonra döneceğini planlıyoruz. Ivanildo Fernandes'in de önümüzdeki hafta Rize maçında veya ondan sonraki aradan sonra döneceğini hesaplıyoruz" dedi.

Doğan, sağlık ekibinde değişikliğe gidilmesiyle ilgili ise "Sağlık ekibi ile ilgili bir yönetim kararı, teknik ekip ile beraber alınan bir karar. Daha iyisi olacağını düşündüğümüz için aldık bu kararı. İnşallah Trabzonspor için hayırlısı olur" açıklamasında bulundu.

"TRABZONSPOR EKONOMİK ANLAMDA İYİ BİR YOLA GİRDİ"

Trabzonspor'u devraldıklarında kulübün çok ciddi sıkıntılar içinde olduğunu ancak bunların hallolması için büyük adımlar attıklarını söyleyen Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Aldığımız dönemdeki Trabzonspor durumu malumunuz. Bu konuya artık çok girmek istemiyorum. Çok ciddi sıkıntılar içinde Trabzonspor'u devraldık. Gelinen noktada sıkıntılar halloldu mu, hayır hallolmadı. Ancak hallolması için büyük adımlar atıldı. Trabzonspor'un borcunun önümüzdeki 3-4 yıl içinde çok dengeli ve planlı yönetilmesi gerekiyor. Trabzonspor'un gelir gider dengesinin gözden geçirilmesi ve ona göre davranılması gerekiyor. Takımın bütçesini 37-38 milyon Euro'lardan hemen hemen yarıya kadar indirdik ve yarışır pozisyona getirdik. Çok önemli anlaşmalara imza attık. Bu hafta içerisinde yeni sponsorluk anlaşmalarımızı açıklamayı planlıyoruz. Trabzonspor ekonomik anlamda iyi bir yola girdi diyebiliriz. Önümüzdeki 2-3 yılı Trabzonspor çok iyi değerlendirirse borçlarını yönetebilir hale gelebilir. Trabzonspor'un şu anki konumunda, sadece Trabzonspor'un değil, 3 büyüklerin de yönetilebilir bir borcu yok. Gerçekten Türk futboluna bankalarla yapılan bu anlaşma tam zamanında geldi. Türk futbolunu çok çok kötü günler bekleyebilirdi" ifadelerini kullandı.

Doğan, devre arası transfer çalışmaları hakkında ise "Transferlerle alakalı çalışmalarımız tabii izleme komitesi ve hocamız dahilinde devam ediyor. Ancak şu an olgunlaşmış bir durum söz konusu değil. Devre arasına kadar eksiklerimizi göreceğiz ve maddi koşullarımızın da uyması durumunda hocamızla oturup planlarımızı yapacağız" dedi.

"ÜNAL HOCAMIZLA YÖNETİM OLARAK HERHANGİ BİR SIKINTI YAŞAMADIK, YAŞAMAYIZ DA"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın emeğini ve başarısını her zaman takdir ettiklerini kaydeden Ertuğrul Doğan, "Bizim hocamızla aramızda herhangi bir sıkıntı şimdiye kadar olmadı, olmaz da. Başından beri ne yapılacaksa hep hocamızla beraber hareket ediyoruz. Başkanımız sürekli Ünal hocayla beraber ve temas halinde. Konuşulanların nereden çıktığını anlamak mümkün değil. Hocamızın da Beşiktaş maçında serzenişi oldu bunlarla ilgili ve ona hak veriyorum. Trabzonspor taraftarı ve camiasının zor günlerde bizi daha da desteklemesi lazım. Bu takım o kadar çok zor günler geçirdi ki lige başlamayacak kadar zor ekonomik günler yaşayan Trabzonspor şimdi bu günlere geldi. Ünal hocamızın burada inanılmaz bir emeği ve başarısı var. Biz bunu takdir ediyoruz. Yönetim açısından böyle bir konu hiçbir zaman gündeme gelmedi" diye konuştu.

"TARAFTARIMIZ BİZİM HER ŞEYİMİZ"

Bu yıl 30-35 bin seyirciye oynadıklarını ve bunun Türkiye için önemli bir rakam olduğunu dile getiren Doğan şu şekilde konuştu:

"Taraftardan tabii ki memnun kalıyoruz. Taraftarımız bizim her şeyimiz. Onlar, kulübün gerçek sahibi. Bu sene özellikle forma satışında çok ciddi rekorlar geldi. Bizlere olan destekleri bizleri çok mutlu etti. Bunun böyle süreceğine de inanıyoruz. Trabzonspor artık 30-35 bin seyirciye oynuyor; bu gerçekten Türkiye için çok önemli bir rakam. Biz de kendilerini nasıl mutlu edebiliriz ve kulübümüzü nasıl daha iyi yerlere getiririz bunun uğraşındayız. Ben bu uğraşın taraftar grubu tarafından anlaşıldığını ve onların da bize verdiği önem ve değer karşılığında tribünleri doldurduğunu düşünüyorum. Benim bu konudaki inancım bu."