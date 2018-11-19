Ertuğrul Erdoğan: "Kötü Savunma Yaptık"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında normal süresi 91-91 sona eren maçta konuk ettiği Afyon
Belediyespor'a uzatma bölümünde 103-98 yenilen Galatasaray
'ın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, kötü savunma yaptıklarını söyledi.
"Planladığımız savunmanın çok uzağında bir görüntü sergiledik"
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, Afyon Belediyespor'un hücum anlamında çok iyi bir performans gösterdiğini vurgulayarak, "Bizim kötü yaptığımız bire bir savunma da Afyon Belediyespor'u etkili hale getirdi. Bire bir savunmada standartlarımızın altında oynadık. Planladığımız savunmanın çok uzağında bir görüntü sergiledik. Daha fazla savunmanın üstüne durup çalışacağız. Karşılaşmada konsantrasyon problemi yaşadık. Top paylaşımında hatalar yaptık ve kritik serbest atışları kaçırdık. Afyon Belediyespor'u tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Galatasaray,Afyonkarahisar
19 Kasım 2018 Pazartesi 01:45