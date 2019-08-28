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Ertuğrul Ersoy, Fetih Müzesi'ni ziyaret etti

Bursaspor'dan Fransa 2. Futbol Ligi ekiplerinden Le Havre'ye transfer olan milli futbolcu Ertuğrul Ersoy, Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret etti.

28.08.2019 15:59 Ertuğrul Ersoy, Fetih Müzesi'ni ziyaret etti
Bursaspor'dan Fransa 2. Futbol Ligi ekiplerinden Le Havre'ye transfer olan milli futbolcu Ertuğrul Ersoy, Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret etti.

Futbol yaşantısını Fransa'da sürdürecek olan Ertuğrul Ersoy, Bursa'dan ayrılmadan önce veda ziyaretlerinde bulunuyor. Şehrin yeni simgelerinden olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret eden genç futbolcu, Bursa'nın fethinin üç boyutlu resmedildiği müzede tarihi yolculuğa çıktı. Dünyanın en büyük tam panoramik müzesinde resim tablolarını inceledikten sonra dev kubbeye çıkan Ertuğrul Ersoy, üç boyutlu resim karşısında hayranlığını gizleyemedi. Müze hakkında görevlilerden bilgi alan milli futbolcu, Bursa'nın tarihine ışık tutan bu esere kazandırdığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti. - BURSA

Ertuğrul Ersoy, Fransa, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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