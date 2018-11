Ertuğrul Ersoy'un Hayali Liverpool'da Oynamak

"Derli toplu ve iyi bir takımız"

A Milli Takım'daki gençleşme operasyonuyla ilgili konuşan başarılı oyuncu, "Her dönem böyle olmuştur. Bundan önceki dönemlerde de yaşça büyük olanlar kendi yerlerini daha genç arkadaşlara bırakır. Bu dönemler de sıkıntılı geçer. Genç oyuncular bir anda büyük platformlarda daha zorlu ekiplere karşı adaptasyon problemi yaşayabilir. Ama biz derli toplu bir takımız ve iyi oyunculara sahibiz. Bu geçiş dönemini de en iyi şekilde atlatabilecek kaliteye sahibiz. İnanıyorum ki bu takım oturduğu zaman ülkemizdeki insanları, bize inananları daha çok gururlandıracağız" dedi. A Milli Takım'da her zaman yer almak istediğini de ifade eden Ertuğrul Ersoy, "Kendi açımdan bakarsak, amacım bu ekibin içinde sürekli var olabilmek. Bu ekipte kalmayı hedefleyen bir oyuncu konumundayım şu anda, Forma verilirse, her Türk oyuncu gibi elimden gelenin en iyisini yapıp, mili takımın değişilmez oyuncusu olmak istiyorum" açıklamasını yaptı.