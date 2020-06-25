Ertuğrul Gazi Türbesi'ndeki "Saygı Nöbeti" yeniden başladı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durdurulan alp kıyafetli askerler tarafından "Saygı Nöbeti" yeniden tutuluyor.

25.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:03
Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durdurulan alp kıyafetli askerler tarafından "Saygı Nöbeti" yeniden tutuluyor.
Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası olan Ertuğrul Gazi'nin Söğüt ilçe merkezinde bulunan türbesinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyaretler yeniden başladı.
Jandarma Genel Komutanlığı ve Bilecik 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığının katkılarıyla Söğüt Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığından 9'u uzman çavuş, 4'ü erbaş ve er olmak üzere 13 askerin görev aldığı ve ziyarete gelenlerin ilgiyle izlediği saygı nöbetleri yeniden başladı.
Alp kıyafetlerinin dikkati çektiği, ziyaretçilerin ilgi odağı olan nöbetler, sabah 09.00'da başlayıp 19.00'a kadar her saat başında değişimle yapılıyor.
Türbe rehberi Belgin Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, türbenin 2 aylık aranın ardından kısmi ziyarete açıldığını söyledi.
Türbenin Kovid-19 tedbirleri kapsamında mart ayının son haftasında ziyarete kapatıldığını anlatan Özkan, şöyle konuştu:
"Türbemiz 2 ay süresince ziyarete kapalı kaldı. Haziran ayı ortalarında da kısmi olarak ziyarete açıldı. Türbe içerisine, ziyaretgah olan bölüme ziyaretçileri almıyoruz. Bahçe kısmında vatandaşlar dua ediyor, saygı nöbetini izliyor."
Ziyaretçilerden Ali Sabun, türbeyi ziyaret etmek için Hatay'dan geldiğini ifade etti.
Atmosferin Osmanlı günlerini hissetmesini sağladığını kaydeden Sabun, "Ertuğrul Bey'imizi görelim dedik, tedbirler kapsamında buraya geldik. Ziyaretimizi yaptık, dua ettik. Her zaman içimizde buraya gelmek vardı, bugüne nasip oldu. Burada huzur bulduk, askerlerin nöbet değişimi de huzur verdi." diye konuştu. Ertuğrul Gazi Türbesi’ndeki ’Saygı Nöbeti’ yeniden başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Bilecik, Söğüt, Güncel, Haber

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