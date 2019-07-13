13.07.2019 15:50
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Ertuğrul Gazi Türbesi'ne giden Devlet Bahçeli "Saygı Nöbeti"nde

Bilecik'in Söğüt ilçesine giden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek "Saygı Nöbeti" değişimini izledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.

İlçeye gelişinde partililer tarafından karşılanan Bahçeli, daha sonra Ertuğrul Gazi Türbesi'nde dua ederek "Saygı Nöbeti" değişimini izledi.

Ardından Söğüt Belediyesine geçen Bahçeli, mehter takımı gösterisiyle karşılandı.

ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.

İlçeye gelişinde partililer tarafından karşılanan Bahçeli, daha sonra Ertuğrul Gazi Türbesi'nde dua ederek "Saygı Nöbeti" değişimini izledi.

MEHTER TAKIMI GÖSTERİSİYLE KARŞILANDI

Ardından Söğüt Belediyesine geçen Bahçeli, mehter takımı gösterisiyle karşılandı.

Belediye Başkanı İsmet Sever'e makamında ziyarette bulunan Bahçeli'ye, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Genel Başkan Yardımcıları Sadir Durmaz, Semih Yalçın, Kamil Aydın, İsmail Faruk Aksu ve Feti Yıldız ile AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı eşlik etti.

Ertuğrul Gazi Türbesi'ne giden Devlet Bahçeli Saygı Nöbeti nde
Devlet Bahçeli, Ertuğrul Gazi, Söğüt, MHP, Politika, Güncel

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