Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri başladı Bilecik Valisi Bilal Şentürk: "Ertuğrul Gazi'ye 1281 tarihinde uç beyliği verildiği günden bu yana Söğüt'te toylar toplandı""Niyetimiz hayırdır, inşallah akıbetimiz de hayır olacaktır""Ertuğrul Gazi'nin liderliğiyle yola çıkan Kayı boyunun mensubu Söğüt'te ilk toyu cem etmiş"BİLECİK - Bu yıl 738'incisi gerçekleşen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen devlet töreni ile başladı.İlk olarak Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret eden protokol üyelerinin katılımı ile dualar ve Fatiha suresi okundu. Türbe önünde bekleyen Kayı Alp kıyafeti ile nöbet tutan askerlerin nöbet değişimini izleyen protokol üyeleri buradan tören alanına geçti. Vali Bilal Şentürk, Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri Vakfı Başkanlığı adına düzenlenen çelengi Türk Büyükleri Anıtı'na sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşması yapan Türkmen Birliği Ak Sakallılar Meclis Başkanı Niyazi Çapa, halk ve adalete dayalı, bedeni inançla imanla yükselen, 82 milyonun kardeşliği ile yoğrulan, ruhu binlerce yıllık şanlı tarihe altın sayfalar yazdıran şanlı ecdadın ruhunu temsil eden bir mekanda olduklarını belirterek, Ertuğrul Gazi'nin önemine değindi."Ertuğrul Gazi'ye 1281 tarihinde uç beyliği verildiği günden bu yana Söğüt'te toylar toplandı"Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat tarafından Ertuğrul Gazi'ye 1281 tarihinde uç beyliği verildiği günden bu yana Söğüt'te toyların toplandığını belirterek, "738 yıl önce Ertuğrul Gazi'nin liderliğiyle yola çıkan Kayı boyunun mensubu dedelerimiz, bugün bizim yaptığımız gibi Söğütte ilk toyu cem etmiş, atalarından aldığı emaneti yaşatarak çocuklarına töreyi, kültürü, gelenek ve görenekleri öğretmiş ve günümüze kadar 738 yıl boyunca bu güzel faaliyetin devam etmesine vesile olmuşlardır.Şu bir gerçektir ki kadim millet olabilmenin en büyük ve sağlam kaynağı o milletin tarihinin de kadim olmasıdır. Şeyh Edebali'nin Osman Gazi ye ettiği nasihatteki, 'Geçmişini bilmeyen, geleceğini de bilemez. Geçmişini iyi bil ki geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki nereye gideceğini unutmayasın' sözleri tarihi ve milli değerlerimizin ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Arkadaşlar, gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez', sözleri ise neslimizin ne kadar kudretli ve sağlam olduğunu bize ispatlamaktadır. 738.'sini düzenlediğimiz Söğüt Ertuğrul Gaziyi Anma ve Yörük Şenliklerinde her sene olduğu gibi bu sene de devraldığımız görevi layıkıyla yerine getirecek, 'İnsanı yaşat ki Devlet Yaşasın' sözüyle Şeyh Edebali'nin bizlere kadar ulaştırdığı nasihati kulağımıza küpe ederek, milletimize yapacağımız hizmetlerde her daim ecdadımızı kendimize kılavuz tayin edeceğiz" dedi."Niyetimiz hayırdır, inşallah akıbetimiz de hayır olacaktır"Vali Şentük, Bilecik'in dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun başkenti unvanını taşımasının kendilerinin de omuzlarında taşıdığı yükün ehemmiyetini hissettirdiğini söyledi. Bu seneki toya da uzun zaman öncesinden hazırlandıklarını anlatan Şentürk, sözlerine şöyle devam etti: "Eksiklerimizi giderdik ve siz değerli kardeşlerimizle, 82 milyon tek yürek olarak bugüne kadar geldik ve Bismillah dedik başladık. Niyetimiz hayırdır, inşallah akıbetimiz de hayır olacaktır. Bize düşen, halis niyetle işe koyulmak ve gayret göstermektir. Şüphesiz, gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Allah utandırmasın. Bu duygu ve düşüncelere bir kez daha yurdumuzun dört bir yanından gelerek toyumuza can veren yörük beylerine, alperenlere, bacılara ve organizasyonda emeği geçen tüm kurum, kuruluşlara ve emek veren bütün kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyor, toyumuzun hayırlı uğurlu olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."Konuşmanın ardından Söğüt Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisi izlendi, şifalı pilav yapımı için kurban kesildi. Buradaki programın ardından protokol üyeleri Ertuğrulgazi ve Türk büyükleri adına ilçedeki tarihi Çelebi Sultan Mehmet Cami'de Mevlid-i Şerif dinleyerek cuma namazı kıldı.Törene Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, İl Jandarma Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, kurum müdürleri, STK temsilcileri, şenliklere katılan yörük federasyonlarının başkanları ve temsilcileri katıldı.