Haberler» Yaşam» Haber

Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerinde Yörük türküleri

738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında düzenlenen çeşitli etkinlikler devam ediyor.

07.09.2019 12:54 Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerinde Yörük türküleri
738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında düzenlenen çeşitli etkinlikler devam ediyor.

Söğüt İlçe Stadında, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve Yörükler ile vatandaşların katıldığı etkinliklerde aşıklar sazlarıyla türküler seslendirdi.

Yörük törelerinin gösterileri ve yerel şarkıcı Ömer Çandır'ın konseriyle devam eden etkinlikte, halk oyunları ekipleri gösterisi sunuldu. Yaklaşık 25 kişilik ekibin büyük beğeni toplayan gösteri sonunda Türk bayrağının açılması izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. - BİLECİK

Bilecik, Söğüt, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
12:59   Bilecikliler Yüksek Sadakat konseri ile coştu
12:54   Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerinde Yörük türküleri
12:39   Kars'ta eğitim-öğretim öncesi güvenlik tedbirleri gözden geçirildi
12:25   Koca yürekli minik Ömer'e ödül
12:01   Şöhretler karması futbol karşılaşmasında renkli görüntüler yaşandı
11:55   Berberlerde okul mesaisi
11:40   Odunpazarı'nda zabıta ve vatandaş el ele çalışıyor