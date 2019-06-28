Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Toplantılara katılıyorum, Babacan sözcü olacak

Son birkaç aydır gündemden hiç düşmeyen AK Partili bazı isimlerin yeni parti kuracağı iddialarıyla ilgili önemli bir açıklama da Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay 'dan geldi.

Artı Gerçek'in haberine göre Ertuğrul Günay, Ali Babacan 'ın çalışmalarına hız verdiği yeni hareketin toplantılarına zaman zaman katıldığını söyledi. Hareketin bir kadro hareketi olacağının altını çizen Günay, "Ali Babacan 5'li kurulun sözcüsü olacak" iddiasını da doğruladı.

''HERKESLE İSTİŞARE YAPIYOR''

Yurt dışında yaşayan bir çok bilim insanına davette bulunulduğuna da değinen Günay, siyasetin farklı kulvarlarından ve toplumun her kesiminden isimlerle de bir araya geldiklerini ifade etti. Günay, " İYİ Parti gibi yalnızca bir partinin içinden çıkıp yola devam etmek gibi bir düşünce doğru değil. Herkesle istişare yapılıyor" diye konuştu.

Günay ayrıca yeni hareketin en geç yeni yıla kadar yola çıkması gerektiğini ifade etti.

5'Lİ KURUL İDDİASI

AK Parti'de yönetimin ve politikaların belirlenmesinin tek kişinin iradesinde olmasına eleştirel yaklaşan ve kurulacağı iddia edilen partinin 5'li bir komisyon aracılığıyla ile yönetileceği ifade ediliyor. 5'li kurul olarak da adlandırılan komisyonda Abdullah Gül , Beşir Atalay , Fehmi Koru , Sadullah Ergin ve Haşim Kılıç 'ın olacağı konuşuluyor.

DEKLERASYON MEKTUBU VERDİĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Babacan'ın AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la 23 Haziran öncesinde bir araya geldiği ve Babacan'ın AK Parti'nin kurucuları arasından ayrılmak istediği belirtilirken, Erdoğan'a bir 'deklerasyon mektubu' bıraktığı da ileri sürülmüştü.