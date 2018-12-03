Ertuğrul Sağlam 9. Teknik Direktör Oldu

Spor Toto Süper Lig 2018/2019 sezonunda geride kalan 14 haftada 9 teknik direktörü görevine son verildi.
Spor Toto Süper Lig'e büyük umutlarla başlayan ancak haftalar ilerledikçe hedeften uzaklaşan takımlarda, ceza teknik direktörlere kesilmeye devam ediyor. Bu sezon 14. haftaya kadar 8 teknik direktör ile yollar ayrılmışken 9. teknik direktör ise Ertuğrul Sağlam
oldu.
Süper Lig'de bu sezon ilk teknik direktör değişikliğine Çaykur Rizespor
gitti. Ligin 5. haftasında İbrahim Üzülmez
ile yolları ayıran Karadeniz
ekibi 7. haftada Okan Buruk
ile anlaşmaya varmıştı. Ligde ikinci teknik direktör değişikliği 7. haftada oldu. Bu haftada Erzurum
'da Mehmet Altıparmak
, Akhisarspor'da ise Saffet Susic
istifa etmişti. Akhisarspor'da aynı hafta Cihat Arslan
göreve başlarken Erzurumspor
1 hafta sonra Mehmet Özdilek
ile anlaştı. Kasımpaşa
ise 8.haftada Kemal Özdeş ile yollarını ayırıp tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli
işbaşı yapmıştı.
Ligin 11. haftasında Fenerbahçe Philip Cocu
ile sözleşmesini feshedip yardımcı antrenör Erwin Koeman ile mücadelesini sürdürürken 12. haftada Alanyaspor
'da Mesut Bakkal
, Sivasspor
'da Tamer Tuna
görevi bıraktı. Akdeniz
ekibine Sergen Yalçın
13. haftada start verirken Sivasspor'da yardımcı antrenör Hakan Keleş
görevi sürdürdü. Atiker Konyaspor
ligin 13. haftasında Rıza Çalımbay
ile sözleşmeyi feshetti. Ligin 14.haftasında Aykut Kocaman
takımın başına geçti.
Son olarak da ligin 14.haftasında Kayserispor
'da teknik direktör ile yollar ayrıldı. Kayserispor Yönetimi, Ertuğrul Sağlam'ın istifasını kabul etti.
İşte Süper Lig'de görevine son verilen teknik direktörler:
İbrahim Üzülmez-Ç.Rizespor
Safet Susiç-Akhisarspor
Mehmet Altıparmak-Erzurumspor
Kemal Özdeş-Kasımpaşa
Phillip Cocu-Fenerbahçe
Tamer Tuna-Sivasspor
Mesut Bakkal-Alanyaspor
Rıza Çalımbay-Konyaspor
Ertuğrul Sağlam-Kayserispor - KAYSERİ
Rizespor
03 Aralık 2018 Pazartesi 08:51