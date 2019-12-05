Haberler » Spor » Ertuğrul Sağlam: 'Bir yandan gol atmak bir yandan gol yememek bizim için zor oldu' - Spor

Ertuğrul Sağlam: "Bir yandan gol atmak bir yandan gol yememek bizim için zor oldu"

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eleme maçında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olan Yılport Samsunspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam "Rizespor gibi bir takıma karşı ikinci maç için skor da avantaj sağlamaya çalışıyorduk. Bir yandan gol atmak bir yandan gol yememek bizim için zor oldu" dedi.

05.12.2019 23:08 | Son Güncelleme: 05.12.2019 23:13Ertuğrul Sağlam:
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eleme maçında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olan Yılport Samsunspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam "Rizespor gibi bir takıma karşı ikinci maç için skor da avantaj sağlamaya çalışıyorduk. Bir yandan gol atmak bir yandan gol yememek bizim için zor oldu" dedi.

Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olan Yılport Samsunspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sağlam, ikinci maç için avantaj elde etmeyi planladıklarını vurgulayarak, "Maça daha önce oynatmadığımız oyuncuları oynatma fırsatı bulduk. İlk yarı çok kötü başladık. Özellikler birinci ve ikinci goldeki hatalarımız bize pahalıya mal oldu. Rizespor gibi bir takıma karşı ikinci maç için skor da avantaj sağlamaya çalışıyorduk. Bir yandan gol atmak bir yandan gol yememek bizim için zor oldu. İkinci ayrı iyi bir oyun ortaya koyduk. Oyuncularımız devre arası uyarılarımızı dikkate aldı. Maç sonuç itibari ile 3-2'lik skor hem stada gelen hem de televizyon maçında bizi izleyen taraftarlar adına 5 gollü bir maç oldu. İkinci maç öncesinde artık bizim de elimizde turu getirecek bir fırsat var. İnşallah turu taraftarımız önünde geçmek istiyoruz" diye konuştu. - RİZE

Ertuğrul Sağlam, Çaykur Rizespor, Rizespor, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

00:04 Abdullah Avcı: Oyun beni memnun etmedi - Spor
00:03 Mustafa Sarıgül: Zaman zaman iyi oynadığımız bir maç oldu - Spor
00:02 Erdoğan Kaya: İlk maçımda gol attığım için çok mutluyum - Spor
23:59 Yılport Samsunspor maçının ardından - Spor
23:58 Everton'da Marco Silva dönemi sona erdi - Spor
22:47 Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş evinde ağırladığı Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti - Spor
20:41 Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'nin tanıtımı için Real Madrid'e sponsor olacak - Spor
19:51 Spor Toto Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS'tan "Var" açıklaması geldi - Spor
19:26 Real Madrid'in yıldız ismi Eden Hazard sakatlığı sebebiyle El Clasico'da oynayamayacak - Spor
19:22 PFDK'den 5 Süper Lig kulübüne para cezası - Spor
6.12.2019 00:18:13