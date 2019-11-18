Ertuğrul Sağlam Samsun'da

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Samsunspor ile anlaşan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Samsun'a geldi. Spor Kaynak: İHA
Teknik Direktör İrfan Buz'un istifasının ardından Ertuğrul Sağlam'ı takımın başına getiren Yılport Samsunspor, deneyimli çalıştırıcı ile yarın 13.00'de düzenlenecek imza töreni ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Kendisini 5 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayacak olan deneyimli teknik adam, akşam saatlerinde kente geldi. Havaalanında bir grup Samsunsporlu taraftar, tecrübeli çalıştırıcıyı meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. - SAMSUN