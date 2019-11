Ertuğrul Sağlam: "Samsunspor Türk futboluna güneş gibi doğacak"

SAMSUN (İHA) – Samsun spor 'un çiçeği burnunda teknik direktörü Ertuğrul Sağlam iddialı açıklamalarda bulunarak, "Samsunspor Türk futboluna güneş gibi doğacak. Süper Lig'de şampiyon olup, Avrupa liglerinde oynayacağız" dedi.Başarılı Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, imza töreninin ardından ilk basın toplantısını Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirdi. İddialı açıklamalarda bulunun Sağlam, önce Süper Lig'e çıkacaklarını, ardından da Süper Lig şampiyonu olmak için mücadele vereceklerini ifade etti."2. Lig'e gelmem ülke futbolu adına devrimdir"Samsunspor için hayatında ilk kez alt liglerde bir takım çalıştıracağının altını çizen Ertuğrul Sağlam, "Süper Lig haricinde alt ligde hiç görev yapmadım. TFF 1. Lig'de bile görev yapmadım. 'Birçok insan Ertuğrul Sağlam'ın burada ne işi var' diyebilir. Benim burada olmam ülke futboluna da bir düşünce devrimi, bakış açısı devrimi olarak da geçebilir. Futbol adına değerlere sahip, düzgün bir kulüp yapılanması olan, düzgün organizasyonlu, ekonomik açıdan desteklenen, kurumsal yapının takımın performansına olumlu etki etmesi bu anlamda önemli. Futbolcu açısından bakarsak da yaşanabilecek ve futbol oynanabilecek çok güzel bir şehir, güzel ve donanımlı bir tesis, modern bir stat, şehirde futbola ait sevginin tam olarak oluşması ve yaşanması, taraftarların takımın 2. Lig'de oynamasına rağmen 15 bin ve üstünde kişinin maçlara gelmesi önemli. Bundan sonra yapmamız gereken, kulüp içi organizasyonu çok iyi planlayıp, şehrin dinamiklerini de takıma katkı sağlayabilecek şekilde yönlendirebilirsek, oluşturacağımız sinerji bizi çok farklı yerlere taşıyacaktır" diye konuştu."Samsunspor Türk futboluna bir güneş gibi doğacak"Samsunspor'un bir güneş gibi Türk futboluna doğacağını söyleyen Sağlam, "Bizim amacımız belli. Çok uzak planlar yapmak istemiyorum ama amacımız önce 1. Lig'e çıkıp Samsunspor'u layık olduğu Süper Lig'e taşıyıp, şehir desteğini de arkamıza alarak çirkinleşmiş, batağa saplanmış, her geçen gün futbol adına değerlerin ortadan kalktığı, farklı menfaat ilişkilerinin futbolun yönetici kademelerinde ortaya çirkin bir şekilde çıktığı, futbol kalitesinin iyice düştüğü, saha içinde ve dışında spor adına davranışların her gün yozlaştığı futbol ortamında Samsunspor aşağıdan çok sağlam temeller üzerine kurularak, Türk futboluna bir güneş gibi çıkabileceği beklentisi var bende, amacımız da bu. Samsunspor'u Süper Lig'e taşırken, futbol adına istemediğimiz şeylerden tamamen arındırarak, herkesin saygı duyacağı, futbol adına değerleri ortaya çıkaran, günümüzde spor adına kaybolmaya yüz tutmuş birçok değeri de almış, sahiplenmiş ve bunu uygulayarak Türk futboluna bir güneş Samsunspor'u çıkarmak istiyoruz. Daha sonrasında da Süper Lig'de kalıcı olan Samsunspor hedeflere ulaşmak için çalışacağız. Avrupa kupalarında oynayıp, sonrasında da amacımız ve hedefimiz 5. şampiyonluğu Bursaspor'da alan bir kişi olarak inşallah Süper Lig'in 6. şampiyonu olarak da Samsunspor'u bu başarıyla tanıştıracağız. Buna inanıyorum. Bunlar uzun vade hedefimiz. Kısa vadedeki hedefimiz ise, ilk önce bu ligden çıkmaktır" şeklinde konuştu."İlk hedef bu ligden çıkmak"Kısa dönemdeki hedeflerinden de bahseden Teknik Direktör Sağlam, şunları söyledi:"Burada sizlerin çok desteğine ihtiyacımız olacak. Zaman zaman gidip gelen, sallanan, hafif bir kaos ortamına giren, ufak bir başarısızlıkta hemen seslerin yükseldiği bir ortamdan Samsunspor'u tamamen kurtarıp, hem saha içerisinde ortaya koyacağımız mücadele, futbol kalitesi ve alacağımız sonuçlarla dışarıdaki karamsar yapıyı da kaldırıp herkesin mutlu olduğu bir yapıya herkesi sokmak istiyoruz. Buda benim için çok önemli. İnşallah bu süreç Hekimoğlu Trabzon maçıyla başlayan Şanlıurfaspor maçıyla devam eden ve inanıyorum ki bu hafta Sarıyer maçıyla taraftarlarımızın da dolduracağı stat da onların da desteği ile yine ortaya koyacağımız iyi mücadele, güzel futbol ve alacağımız sonuçla artık saha içerisindeki ortaya koyacağımız kalite ile istikrarı yakalayan bir Samsunspor olma yolunda hızlı bir şekilde bu işi gerçekleştirme zorunluluğumuz var. İnşallah sezon sonunda Samsunspor olarak birinci lige çıkıp, daha sonraki hedefleri de yeniden planlayacağımız o günlere gelmek istiyoruz. Takımla yaklaşık 7 gün oldu. Bu dönem içerisinde birçok şeyi değiştirdik demek yanlış olur. Ama oyuncuların isteği, arzusu, çabası, kendileriyle ilgili hataları onlara anlattığımızda kabul edip, bu hataları giderme adına uğraş vermeleri bizim adımıza güzel. Bundan sonraki süreçte de bunları yapmaya çalışacağız. Eksikliklerimiz var. Bunları biliyoruz. Biz ekip olarak hepimiz kulüpte yatıp kalkıyoruz. Bu tespitlerimizi yapıp, oyuncularımızla paylaşıyoruz. Analiz toplantılarında oyuncularımıza hatalarını gösterip düzeltmeye çalışacağız. Güzel şeyleri de daha iyiye ve mükemmele ulaştırmaya çalışacağız. Taraftarlarımıza keyifle izleyebilecekleri, maçın başından sonuna kadar oyun disiplininden kopmayan, mücadeleyi son düdüğe kadar bırakmayan ve maçtan sonra taraftarlarımızı yüzü gülen bir şekilde göndereceğimiz bir futbol kalitesi ortaya koymak için çalışıyoruz. Bunu her geçen gün iyileştirerek bu işin sonunu getirmeye çalışacağız. Biz 'maçı kazanalım da nasıl kazanırsak kazanalım' mantığını istemiyoruz. Taraftarlarımız da artık bu psikolojiden çıkarmak zorundayız. Bizim takımımız oynadığı zaman keyif verecek. İzleyen orada bir disiplin, futbol sistemi, intizam, futbol aklı, anlayışı görecek. Maç kaybederken bile taraftarlar mutlu olacak. Bunu bizim yapmamız lazım. Burada taraftarlarımıza da önemli görevler düşüyor. Maçın başlangıç düdüğünden bitiş düdüğüne kadar takımını destekleyen, olumsuz bir şeyi o an gündeme getirmemesi gerekiyor. Olumsuz bir şey yapacaksa da maç bittikten sonra yapacak. Taraftarımız maçın başlangıç düdüğünden bitiş düdüğüne kadar tamamen konsantrasyonu ve düşünceleri 'takımımızı nasıl destekleriz, nasıl güç katarız, oyuncumuzun motivasyonun nasıl arttırırız, onun performansını nasıl arttırırızı düşünmelerini istiyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte daha güzel birtakım izleyecekler."