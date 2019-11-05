Haberler » Spor » Ertuğrul Sağlam, Samsunspor'un başına geçiyor

Ertuğrul Sağlam, Samsunspor'un başına geçiyor

2. Lig ekibi Yılport Samsunspor, yollarını ayırdığı İrfan Buz'un yerine tecrübeli Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile anlaştı. Sağlam son olarak 2018 yılında Kayserispor'u çalıştırmıştı.

05.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:27

2. Lig Beyaz Grup'ta 31 puanlı lider Manisa Futbol Kulübü'nün ardından 25 puanla 2. sırada yer alan Yılport Samsunspor, tecrübeli teknik adam Ertuğrul Sağlam'ı takımın başına getiriyor.

ZONGULDAK MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Teknik Direktör İrfan Buz'un ayrılışından sonra taraftarın da özellikle takımın başında görmek istediği Sağlam, ligin 11. haftasında deplasmanda oynanan Zonguldak Kömürspor maçını da tribünden izledi.

Takımı yakından takip eden tecrübeli teknik adam ile prensipte anlaşıldığı öğrenildi. İstanbul'da yapılacak son görüşmenin ardından Ertuğrul Sağlam'ın resmi imzayı atıp göreve başlaması bekleniyor.

EN SON KAYSERİSPOR'U ÇALIŞTIRDI

Tecrübeli çalıştırıcı son olarak Kayserispor'u çalıştırmış ve 2 Aralık 2018 tarihinde kulübüyle yollarını ayırmıştı. Sağlam o zamandan beri takım çalıştırmıyor.

Fenerbahçeli futbolcu Allahyar için eski kulübünden sürpriz teklifFenerbahçeli futbolcu Allahyar için eski kulübünden sürpriz teklif

Sergen YalçınSergen Yalçın'ın ağır sözlerini Halis Özkahya raporuna yazdı

Cenk Tosun, Andre GomesCenk Tosun, Andre Gomes'in ayağının kırıldığı dakikaları anlattı: Şoka girmişti

UEFA, İrfan CanUEFA, İrfan Can'ın ardından 5 futbolcuyu daha disiplin kuruluna sevk etti

Ertuğrul Sağlam, Samsunspor'un başına geçiyor

Ertuğrul Sağlam, Samsunspor, İrfan Buz, Spor


YORUMLAR (6)
BEN DOST:Gezdim dolaştım dünyayı eski saf halimi buldum , Samsun beni kabul et
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
AÇIKÇASI:ERTUGRUL Bİ DİKİŞ TUTTURAMADIN HAA
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
SAMET:niye ertuğrul sağlam kayserisporla devam etmemiş manidar buldum
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
BAFRALIM:Hadi hayırlı olsun
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
AYSU:ulan, ne sıkıntılı dönem. takım şu an da ikinci sırada. ve gayet te iyi oynuyo. hayret bi şey.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
HASAN:videoda kayseri spor sıkıntılı diyor
Yayından Kaldır
0 0
Son Dakika Spor Haberleri
20:08 Erol Bulut: Aradaki fark 5-6 puan olabilirdi
20:08 Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor deplasmanında 3 puan hedefliyor
20:04 CANLI YAYIN DUYURUSU
19:51 İsmail Kartal: "Ben Rizeliyim ve gereğini de yaparım"
19:53 İsmail Kartal: "Öyle hemen kolay pes etmek yok"
18:29 Real Madrid'de Galatasaray maçı öncesi 7 eksik!
17:17 Ali Koç isyan etti: Hemen Ersun hocayı aradım
16:52 Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Biz asker selamına devam edeceğiz
16:00 Fenerbahçe Dirar'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı
15:01 Kulüpler Birliği'nin yeni Başkanı Mehmet Sepil oldu
5.11.2019 20:11:04