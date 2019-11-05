Ertuğrul Sağlam, Samsunspor'un başına geçiyor

2. Lig Beyaz Grup'ta 31 puanlı lider Manisa Futbol Kulübü'nün ardından 25 puanla 2. sırada yer alan Yılport Samsunspor, tecrübeli teknik adam Ertuğrul Sağlam'ı takımın başına getiriyor.

ZONGULDAK MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Teknik Direktör İrfan Buz'un ayrılışından sonra taraftarın da özellikle takımın başında görmek istediği Sağlam, ligin 11. haftasında deplasmanda oynanan Zonguldak Kömürspor maçını da tribünden izledi.

Takımı yakından takip eden tecrübeli teknik adam ile prensipte anlaşıldığı öğrenildi. İstanbul'da yapılacak son görüşmenin ardından Ertuğrul Sağlam'ın resmi imzayı atıp göreve başlaması bekleniyor.

EN SON KAYSERİSPOR'U ÇALIŞTIRDI

Tecrübeli çalıştırıcı son olarak Kayserispor'u çalıştırmış ve 2 Aralık 2018 tarihinde kulübüyle yollarını ayırmıştı. Sağlam o zamandan beri takım çalıştırmıyor.