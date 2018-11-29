Ertürk "Ulu Çınarları" Unutmadı

Kahramankazan
Belediye Başkanı Lokman Ertürk
, "Onlar ulu çınarlarımız" dediği, nine ve dedeleri bir an olsun yalnız bırakmıyor. Ziyaretlerinde yaşlı vatandaşların hayır dualarını alan Başkan Ertürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın selamını iletiyor.
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçe genelindeki dede ve nineleri aralıksız olarak ziyaret ediyor. Dede ve ninelerin hayır dualarını alan Ertürk, ziyaretleri sırasında yaşlı vatandaşlara ev ve diğer işlerinde yardım etmeyi ihmal etmiyor. Ertürk ziyaretlerinde yaşlı vatandaşların bir ihtiyaçlarının olup olmadığını yerinde denetliyor. Belediye ekipleri de, yaşlı vatandaşlara yıl boyunca sıcak yemekten ev temizliğine, sağlık hizmetinden taşıma hizmetine kadar birçok hizmet veriyor.
Ayşe Nine ve Tahir Dede
Ertürk, Yassıören
köyüne yaptığı ziyarette 80 yaşındaki Tahir Dede ve Ayşe Nine'yi de ziyaret etti. Ertürk'ün elini öptüğü Tahir Dede ve Ayşe Nine, ziyaretten oldukça mutlu olduğunu dile getirdi.
"Asla yalnız bırakmıyoruz"
Kahramanakazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, yaptıkları hizmetler ve geliştirdikleri projeler kadar, ilçe halkının gönüllerini kazanmanın, onların gönüllerinde yer tutmanın da önemli olduğunu söyledi. Gönül belediyeciliği çalışmaları kapsamında toplumun tüm kesimlerinin olduğu gibi, nine ve dedeleri de yalnız bırakmadıklarını söyleyen Ertürk, "Bu ziyaretlerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz. Ziyaretlerimizde onlara Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
ve değerli eşleri Emine Erdoğan
Hanımefendi'nin selamlarını iletiyoruz. Bizleri görünce ve bu selamları alınca yüzlerindeki mutluluğu görmek bizleri çok mutlu oluyor. Onların hayır dualarını almaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA
29 Kasım 2018 Perşembe 12:50