Erü 2. Finans Zirvesi Düzenlendi

04 Aralık 2018 Salı 14:57



04 Aralık 2018 Salı 14:57

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisat Kulübü 2. Finans Zirvesi düzenlendi.Kayseri Sanayi Odasından (KAYSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen zirveye ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Sırıklı, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ile çok sayıda öğrenci katıldı.KAYSO Meclis Başkanı Özkaya, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'de İSO ilk 500 ve ikinci 500'de toplam 32 Kayserili firma bulunduğunu, kentin 3 OSB ve bir serbest bölgeye sahip olduğunu belirtti.Sanayicilerin sermayelerini binaya yatırmalarını eleştiren Özkaya, şunları kaydetti:"Bu ülkemizin acı bir gerçeği. Bizim en kıymetli kaynaklarımız işletme sermayelerimiz ve beşeri kaynaklarımızdır. Biz maalesef beşeri kaynaklarımıza yönelik uzun vadeli bir program yapabilmiş değiliz. Organize Sanayi Bölgelerimizde bu durgunluğa rağmen bazı iş kollarımızda eleman ihtiyacı varken, bazı iş kollarında ise eleman fazlası var. Bununla ilgili hem eğitim konusunda, hem de diğer konularda uzun vadeli bir planlamaya ihtiyacımız var. 2009 yılından sonra Türkiye'ye ciddi manada sıcak para girdi. Bu para bizimle birlikte birçok gelişmekte olan ülkeye de gitti. Bu paraları tüketim harcamalarıyla değil, yatırım yaparak değerlendirebilseydik bugün biz çok daha farklı konumda olurduk. İnşallah bundan sonra gerekli dersleri alacağımıza inanıyorum."