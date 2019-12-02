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ERÜ'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" Etkinliği Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği kapsamında engelli personel ve öğrencilere yönelik yemek programı düzenlendi.

02.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:01ERÜ'de
Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği kapsamında engelli personel ve öğrencilere yönelik yemek programı düzenlendi.

ERÜ Bilinçli Gençler Kulübü ve Engelsiz Kampüs Birimi tarafından personel yemekhanesinde gerçekleştirilen etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Engelsiz Kampüs Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Fevziye Çetinkaya, Engelsiz Kampüs Birimi Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Nimet Susam, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan ile engelli personeller ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, üniversitenin engelli bireylere yönelik çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Rektör Yardımcısı İlkay, "Üniversitemiz güncellediği 2020 - 2021 dönemi Stratejik Planında 'Erciyes Üniversitesi kampüsünü engelsiz bir hale getirmek' hedefini belirlemiştir. Bu hedefe ulaşma düzeyini ölçmek için 4 tane performans göstergesi tanımlanmıştır. Mekanda erişilebilirlik oranı (%66), eğitimde erişilebilirlik oranı (%68), sosyokültürel faaliyetlerde erişilebilirlik oranı (%65) ve sahip olunan toplam bayrak sayısıdır. 2020 yılı için bütün birimlerde Engelsiz Kampüs Birimi ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında oluşturulan bir ekip tarafından bütün birimlerde mekanda, eğitimde ve sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirlik bakımından inceleme, tespit ve maliyetlendirme çalışmaları yaptırılmıştır. 2020 yılı bütçesinde tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için 13 milyon TL bütçe talep edilmiştir. 2020 yılı için devlet tarafından ayrılan bütçe, büyük onarım bütçesinden kesilip verilen 100.000 TL olmuştur. Biz kendi imkanlarımız ve Engelsiz Kampüs birimimizin çabalarıyla sizlerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesinden merkez kampüs içerisinde engellilere hizmet veren ring aracı temin edilmiştir. Personel ve öğrencilerimize 3 grup işaret dili eğitimi düzenlenmiştir. Tekerlekli sandalye kullanan öğrencilerimiz için ergonomik masalar yaptırılmıştır. Kredi Yurtlar Kurumundan engelli öğrencilerin burs almalarına yardımcı olunmuştur. Bilinçli Gençler Kulübü ve engelli öğrencilerimizle birlikte 5 Mayıs 2019 tarihinde TBMM ziyaret edilmiştir" dedi.

Bilinçli Gençler Kulübü Yöneticisi Süleyman Ekinci "Üniversite ve Engellilik", Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oya Levendoğlu Öner "Zihniyet Dönüşümü İhtiyacı" ve Öğr. Gör. Mehmet Emin Öztürk "Türkiye'de özel Eğitimin Mevcut Durum ve Geleceği" konusunda birer konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından müsabakalarında başarı elde edilen engelli sporculara plaket takdim edildi.

Etkinlik, soru- cevapların ardından sona erdi. - KAYSERİ

Dünya Engelliler Günü, Güncel

Kaynak: İHA

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