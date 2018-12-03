Erü'de Evlilik Okulu Seminerleri Devam Ediyor

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:08



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:08

Erciyes Üniversitesi Psikolojik Danışma Merkezi (ERREM) tarafından düzenlenen Evlilik Okulu Seminerleri devam ediyor. Bu haftaki seminerde ERREM Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Atak, sanal bağımlılık konusunu anlattı.Sabancı Kültür Sitesi'ndeki etkinlikte ERREM Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Atak, internet ve sosyal medya bağımlılığının olumsuz etkilerine dikkat çekti.Öğr. Gör. Atak, "İnternet bağımlılığı, 2013 yılında DSM 5'e göre bir psikiyatrik bozukluk olarak değerlendirilmiştir. Bugün insanlar aynı çatı altında ama başka dünyalarda gezinmekteler. Samimi ve sevecen ilişkiler, yerini sanal alemde yürütülen yapmacık ilişkilere bırakmakta. Nerdeyse ailede 'yemek hazır' mesajı bile whatsapp üzerinden gönderilir hale geldi" diye konuştu. - KAYSERİ