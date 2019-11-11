Haberler » Güncel » ERÜ'de 'Geleceğe Nefes' Fidanlar Dikildi - Haber

ERÜ'de "Geleceğe Nefes" Fidanlar Dikildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen "Geleceğe Nefes" fidan dikme kampanyasına Erciyes Üniversitesi de destek verdi.

11.11.2019 15:21 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:25ERÜ'de
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen "Geleceğe Nefes" fidan dikme kampanyasına Erciyes Üniversitesi de destek verdi.

Türkiye'de saat 11.11'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ağaç dikme kampanyası çerçevesinde, merkez kampüsteki Bilimleri Fakültesi futbol sahası arkasındaki alana Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Genel Sekreter Murat Yenisu, fakülte dekanları, genel sekreter yardımcıları, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci fidan dikti.

Ekinlikte konuşan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde inşallah bugün 11 milyon ağaç dikilecek. Bizde Erciyes Üniversitesi olarak öğrencilerimizle, akademik ve idari personelimizle birlikte kampüsümüz içerisinde fidan dikiyoruz. Çok güzel bir etkinlik. Çünkü geleceğe nefes bir fidan etkinliği adını verdik bu etkinliğimize. Biz geleceğimiz için bunları yapmak zorundayız. Yeşil bir Türkiye, Yeşil bir Kayseri bırakmak istiyoruz" diye konuştu.

Etkinlik, çok sayıda fidanın toprakla buluşturulmasının ardından sona erdi. - KAYSERİ

Orman Genel Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:56 Mersin'de, 251 bin fidan toprakla buluşturuldu
15:56 Aydın'da 100 bin fidan toprakla buluşturuldu
15:51 Darıcalı gençler kitap fuarına götürüldü
15:51 Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesine AFAD önlemi
15:56 Çiçekdağı'nda fidanlar toprakla buluştu
15:52 İngiliz internet sitesi, Trump'ın Erdoğan'a bir mektup daha gönderdiğini öne sürdü
15:13 Terör örgütü yandaşları, devriye sırasında Türk askerine saldırdı
15:11 Sosyal medyada Bahçeli'yle ilgili 10 Kasım tepkilerine MHP'li Yalçın cevap verdi: Atatürk sevgisini sorgulayanlar şeref yoksunudur
14:59 İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi: Basın açıklamamızı okuduğunda teşekkür edecektir
14:49 Türkiye'den sınır dışı edilen DEAŞ'lı terörist, Yunanistan kabul etmeyince tampon bölgede kaldı
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 15:57:21