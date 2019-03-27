Erü'de 'İşkur Kampüste' Konulu Panel Düzenlendi

Kaynak: İHA

Erciyes Üniversitesi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR tarafından 'İŞKUR Kampüste' konulu etkinlik düzenlendi.Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun, İŞKUR İl Müdürü Mehmet Ayçiçek, SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül ile çok sayıda akademisyen, sanayici ve öğrenci katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun, fakülteleri hakkında bilgiler verdi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu da konuşmasında kariyer günlerinin önemine değindi. Prof. Dr. Borlu, "Kariyer günleri bildiğiniz gibi bizim eğitimimizin ilk başlarında çokta ön plana koymadığımız ve eğitimimizi planlarken çok öncelikli bilmediğimiz bir durum. Fakat biliyorsunuz ki! Eğitim ve iş hayatı birbirini besleyen iki kol. Yüz yılımız göstermiştir ki değişmeyen tek şey değişim. Şimdi eğer biz eğitimimizi hem kamunun, hem özel sektörün ihtiyaçlarına göre çeviremezsek, bu eğitimin yararlılığı kullanılabilirliği azaldıkça, eğitimin önemi ve eğitimli insanın önemi de azalmaktadır. Bu da bizim yaptığımız işin önemini azaltırken bizi de mutsuz etmektedir. Bunun farkına varılmasıyla hem özel sektörün ihtiyaçları, hem kamunun ihtiyaçları gözetilerek, üniversitelerdeki eğitimin işbirliği şeklinde devam etmesi öngörülmüş ve bunun içinde çeşitli aktiviteler yapılmaya başlanmıştır" dedi.İŞKUR İl Müdürlüğü İş ve Meslek Danışmanı Fadime Demirci'nin, İŞKUR hakkındaki sunumunun ardından etkinlikte daha sonra panele geçildi. Panelde, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Baylar, ISISAN Siber Kümeleme Eğitmeni Ömer Çolakoğlu, Dener Makina İnsan Kaynakları Müdürü Halis Zeki Erciyes, Simfer İnsan Kaynakları Müdürü Halil Yıldız, öğrencilere başarılı olmanın yollarını anlattı.Panel, soru-cevabın ardından sona erdi. - KAYSERİ