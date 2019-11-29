Haberler » Güncel » ERÜ'de 'Kadına Şiddete Hayır' etkinliği - Haber

ERÜ'de "Kadına Şiddete Hayır" etkinliği

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Etkinliği düzenlendi.

29.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:23ERÜ'de
Erciyes Üniversitesi Bilimleri Fakültesi tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Etkinliği düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik Bölümü Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında "Kadına Şiddetle Mücadele Günü " kapsamında etkinlik düzenlendi. Ders Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, etkinlik hakkında yaptığı değerlendirmede "Ülkemizde ve tüm dünyada birçok alanda çocuklar ve kadınlar şiddete uğruyor. Evde, sokakta veya yolda yürürken korku dolu adımlar atan kadınlarımız haklarını aramaya çalışıyor. Kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak için düzenlediğimiz bu etkinlikte amacımız bu konuya dikkat çekebilmek ve öğrencilerimizde farkındalık oluşturmaktı.Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışmalara ışık tutması temennisi ile tüm kadınlarımızın mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada yaşamalarını diliyor, etkinliğimiz katılan tüm öğrenci ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

Erciyes Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:12 Pursaklar'da genç sporcuların başarısı
12:12 Amazon.com.tr'den "Beklenen Cuma"ya özel fırsatlar
12:06 Çanakkale'de 98 mülteci yakalandı
12:06 Genel Başkan Yalçın, Başkan Gültak'a projelerini anlattı
12:06 Malatya'da acemi erler yemin etti
11:29 Evinin duvarı işaretlenen Alevi aile ilk kez konuştu: Çok çirkin bir hareket
11:15 Rusya'da bir adam, tartıştığı sevgilisini "Jigolo" deyince öldürdü
11:10 Merkez Bankası. Döviz kuru oynaklıkları azaldı, faizler belirgin olarak geriledi
11:00 Avrupa Parlamentosu, iklim için 'olağanüstü hal' ilan etti
10:54 Meteoroloji'nin uyarısı sonrası beklenen yağış başladı
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
09:37 Uçak kazasından 3 yıl sonra küme düştüler
08:22 Genç oyuncu Yüsra Geyik, mini elbiseli pozunu paylaştı
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
29.11.2019 12:13:06