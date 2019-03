Erü'de Tıp Bayramı Kutlandı

Kaynak: İHA

14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile Erciyes Üniversitesi'nde etkinlik düzenlendi.14 Mart Tıp Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde ERÜ Tıp Fakültesi önünde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi. Tıp Fakültesi Dekanlığı, Kayseri Tabip Odası ve Hastaneler Başhekimliği tarafından sunulan çelenklerin ardından Kültür Sitesinde basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu; mesleğin sorunları hakkında bilgiler vererek; "14 Mart Tıp Bayramı, bayram olarak kutlanmasının yanında zamanla sağlık çalışanlarının sorunlarının dile getirildiği bir gün haline gelmiştir. Bugün de eminim ki değişik ortamlarda, farklı zeminlerde bunlar konuşulacaktır. Sağlık çalışanlarına şiddet, iş yükü ve hasta yoğunluğunun artışı, mesleğin saygınlığını yitirmesi hala en önemli problemlerdir. Performans baskısı ve sağlık hizmet gücünün ön plana çıkarılması ile tıp fakültelerinde eğitim ve araştırmanın ikinci sıraya atılması gerçekten de acı, mesleğin geleceği açısından endişe vericidir" ifadelerini kullandı.Kayseri Tabipler Odası Başkanı Hüseyin Per ise sağlık çalışanlarının sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istediklerini ifade ederek; "Gündemimiz oldukça dolu olmasına rağmen, emperyal güçlere karşı ortaya çıkmış olan 14 Martımızı, 100. yılında özellikle orijinal anlamında anmak arzusundayız. Sevdası Türkiye olan bizler her şartta zeminde vatan millet devlet ve bayrak demekten vazgeçmeyeceğiz. Hekimlerin özlük hakları, yıpranma payı, sağlık çalışanlarına şiddet, mesleki hastalıkları artmış iş yükü neticesinde artan iş kazaları, artan psiko sosyal sorunlar, özel sektörün ezici tahakkümü, mecburi hizmetler, malpraktis nedeniyle artan cezalar bu nedenle ortaya çıkan defansif tıp gibi sorunlarımızdan bahsetsek de çözüm noktasında bir arpa boyu ilerleyemiyoruz. Geçen seneden bu yana iki olumlu görünen olay olmuştur. Taleplerimizi karşılamayan geriye dönük işletilmeyen yıpranma payı ve yine hekime şiddet yasasının taleplerimize uygun çıkmaması üzüntü vericidir. Sağlıkta şiddete istisnasız tutuklu yargılama getirilmelidir, yoksa Dr. Fikret Hacıosman, Dr. Said Berilgen, Dr. Hüseyin Ağır, Dr. Abdullah Biroğul, Dr. Kamil Furtun, Dr. Ersin Arslan, Dr. Ali Menekşe ve Dr. Aynur Dağdemir gibi değerlerimizin arkasından ancak rahmet dileyebiliriz. Üniversite hastanelerini Sağlık Bakanlığına bağlanması ile yapılan çalışmaların da doğru olmadığını düşünüyoruz. Sağlık hizmeti ve koruyucu sağlık hizmetinde çalışanlar ve üniversitelerde akademik olarak hizmet veren tüm çalışanlarımızda istisnasız çalışma ortamlarından memnuniyetleri düşüktür. Acillerde cansiperane çalışan hekimlerimizde iş yoğunluğu, stres ve şiddet nedeniyle mesleklerinin başında olan hekimlerimizde dahi tükenmişlik sendromu ortaya çıkıyor" diye konuştu.Konuşmaların ardından Kültür Merkezi'nde Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan Gayseri'nin Selçuklu Hatunları Sergisi'nin açılışı yapıldı. - KAYSERİ