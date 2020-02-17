ERÜ'de yapay zeka araştırma merkezi kurulacak

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversite bünyesinde yapay zeka araştırma merkezi kurulacağını bildirdi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Bilim İnsanı Yetiştirme Grubu (BİYEG) tarafından "Bilimsel Araştırmada Hipotezden Yayına" konulu kurs düzenlendi.

Tıp Fakültesi merkezi dersliklerde düzenlenen etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, ERÜ'nün üniversiteler arasında en fazla proje yapan öğrenci sayısına sahip olduğunu belirtti.

ERÜ'nün araştırma üniversitesi olduğunu anımsatan Çalış, şunları kaydetti:

"Araştırma üniversitesi olmamızda öğretim üyelerimiz kadar, öğrencilerimizin de çok büyük katkıları var. Ar-Ge çalışması yapacak, yapay zeka çalışması yapacak veya birçok alanda yeni teknoloji üretecek, yeni patentler alacak, yeni yayınlar yapacak bu gruplar içerisinde özellikle öğrencilerin olması ayrıca beni mutlu etmektedir. Geçen yılki verilere göre öğrenciler tarafından en fazla proje yapan üniversiteler içerisinde biz varız. Öğrencilerimiz de araştırmanın, geliştirmenin, projenin, bilimsel çalışmanın bizzat içerisinde. Bu çok güzel bir durum. Araştırma üniversitesine yakışan bir durum. Bu bağlamda özellikle öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

Çalış, üniversiteleri bünyesinde yapay zeka araştırma merkezi kurulacağını ifade ederek, "Merkez için YÖK'te bir sunum gerçekleştirdik. İnşallah yakın zamanda üniversitemiz bünyesinde kurulacak. Hocamız Prof. Dr. Derviş Karaboğa araştırma merkezimizin yönergesini hazırlıyor. Tabii ki bu merkez sadece mühendisliğin birkaç bölümü ile yapılacak bir iş değil. İlgili tüm birimlerin ortak bir araştırma merkezidir. Tıp fakültesi olmazsa merkez işlemez veya mühendislik fakültesi olmazsa yine işlemez. Dolayısıyla tüm üniversitemizin ilgili birimleri merkezde yer alacak. Her türlü araştırma geliştirme orada yapılacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA