ERÜ'de "Yöresel Çorbalar" tadım etkinliği düzenlendi

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) "Yöresel Çorbalar" tadım etkinliği düzenlendi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Turizm Fakültesi Gastronomi Kulübü öğrencileri tarafından fakülte bahçesinde düzenlenen etkinlikte, İç Anadolu Bölgesine özgü çorbalar hazırlandı.

Öğrenci ve akademisyenlerin katıldığı etkinlikte, hazırlanan yöresel çorbalar katılımcılara ikram edildi.

Programa, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da katıldı.

Kaynak: AA