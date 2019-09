ERÜ Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gökçe Yükselen: "Ahiler ellerinde silahlarla bu...

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen Ahilik Sempozyumu'nda konuşan Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gökçe Yükselen, "Ahiler ellerinde silahlarla bu toprakları korumuşlardır" dedi.Düzenlenen sempozyuma Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gökçe Yükselen, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mutafa Alan, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ahmet Övüç, Kayseri Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.Ahilerin bu toprakları korumada da çok büyük katkıları olduğunu söyleyen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gökçe Yükselen, "Ahiler esnaf ve ticaret erbabı arasında İslam Kültür ve Ahlakının yayılmasını ve korunmasını amaç edinmişler. Bu yönleriyle Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında en az Yesevi Dervişleri kadar etkililerdir diyebiliriz. Sadece buna hizmet etmekle kalmamış, bu topraklar istilaya uğradığı zaman, Ahiler ellerine silah alıp bu toprakları korumuşlardır. Mesela Kayseri'yi Moğollar'a karşı koruyanlar Ahilerdir ve onları bizzat teşkilatlandıran da Ahi Evran'dır. Böyle güzel bir medeniyetin çocukları olan bizler, aslında bu mirasımıza layık olarak sahip çıkmıyoruz. Bugün kendimizi kapitalizmin vahşetine kaptırdık ve kısır bir döngü içerisinde dönüp duruyoruz. Ben herkese yeniden hoş geldiniz diyorum" dedi.Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, esnafların bir bakanlığı olmasa da devlete bayrağa ve millete bağlı bir toplum olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:"Ahilik 12. yüzyılda başlayıp, 19. yüzyıla kadar gelmiştir. Besmeleyle açılır dükkanımız, Ahi Evran'dır pirimiz üstadımız düsturu vardır. Ahi Evran Türkiye'ye geldiğinde meslek ve sanat gayrimüslimlerin elindeymiş. Sanatın Türklere geçmesinde çok büyük fayda sağlamış ve yine kendisi gibi eşi Fatma Bacı da, Bacıyani Rum grubunu örgütlemiş ve destek olmuştur. Biz Ahi Evran'ı geri getiremeyiz ama prensiplerini ilerideki nesillere öğretmemiz lazım. Rahmetli Atatürk de çok uğraşmış Ahiliğin yayılması için ama şartlar el vermemiş şu an da sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuya çok önem veriyor. Ahi Evran burada bulunduğu süre içerisinde de dericilik işiyle uğraşarak, şehrin önemli yerlerinde ticaretle uğraşmıştır. Biz esnaf olarak Türkiye'de 1 milyon 800 bin kişiyiz. Ticaretin, sanayinin ve tarımın bakanlığı var ama bizim bakanlığımız yok ama biz her zaman devletimizin yanında bayrağa ve ezana saygılı bir topluluğuz esnaf olarak. Ben yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diliyorum."Ahiliğin temelinde vatan ve millet sevgisi bulunan bir sitem olduğunu söyleyen Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ahmet Övüç, "Herkesin yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum öncelikle. Ahilik kökleri Orta Asya Türk Kültürüne ve diğer taraftan İslam Medeniyetine dayanan İç Anadolu merkezli kurulmuş daha sonra da bütün Anadolu'ya yayılmış ve Türklerin Anadolu'ya kök salması ve tutunmasında önemli bir rol oynamıştır. Türklere özgü milli bir kuruluş olarak ortaya çıkmış olan Ahilik, hayatı yönlendirmenin ötesinde, temelinde vatan ve millet sevgisi bulunan Türk Milletine has sosyal ve ekonomik bir sistemdir. Ben haftamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum ve hepinize saygılar sunuyorum" dediAhiliğe tüketici penceresinden baktığını belirten Kayseri Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat, "Ahilik 3 düsturdan oluşuyor, eline, beline, diline sahip ol düsturudur bunlar. Bunları uygulayan bir esnaf, ürettiği malda ve satışında en azından tüketici haklarını korumuş oluyor. Bu manada Ahilik prensiplerinin daha da yaygınlaşması için sizlere daha büyük işler düşüyor çünkü sizler de eğitimci olacaksınız İnşallah. Ahiliği iyi öğrenip bunları topluma aktarırsak geleceğimizin daha iyi olacağını düşünüyorum ve yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ