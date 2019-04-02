Erü Hastaneleri'nde Kanser Anlatıldı

Kaynak: İHA

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastaneler Başhekimliği tarafından 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası nedeniyle 'Erken Teşhis Hayat Kurtarır' konulu konferans düzenlendi.Gevher Nesibe Hastanesi Başhekimlik Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ve Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Sözüer, 'Erken Teşhis Hayat Kurtarır' konulu konferans verdi. Prof. Dr. Erdoğan Sözüer, "Öncelikle şikayeti olan, farklı bir durum hisseden kişinin tanı ve tedavi için doğru adreslere müracaat etmesi çok çok önemlidir. Sadece, Kayseri için değil Orta Anadolu'da hastalarımızın müracaat edecekleri en doğru adres Tıp Fakültesi Hastaneleridir. Hastalar tanı ve tedavilerini yaptırırken müracaat ettikleri hastanede, kanser konusunda yetkili ve tecrübeli ekiplerin olup olmadığını mutlaka sormalıdır. Kanserde, erken tanıya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Çünkü tedavinin esası erken tanıya dayanmaktadır. Kanser ne kadar erken tanınırsa, çevre dokulara, lenf bezlerine sıçramadan yakalanırsa tedavi o kadar etkili olmaktadır. Hastalıksız yaşam süresi o kadar artmaktadır. Bunun için daha ince kesitler alabilen, yüksek görüntü kalitesine sahip radyolojik yöntemler geliştirilmektedir. Özellikle, Tıbbı Genetik kanserde önemli bir faktördür. Çalışmalar bu yönde de hızla devam etmektedir. Kansere yol açan hatalı gen tespit edilerek uygun şekilde tedavi edilmesiyle, kişinin kanserli kromozom ile doğmaması sağlanabilecektir. Yine kök hücre nakli konusunda da ciddi araştırmalar ve ilerlemeler vardır. Diğer bir ilerleme cerrahi tekniklerde, ameliyatlarda kullanılan aletlerde olmaktadır. Bu sayede daha önce çıkarılması mümkün olmayan kanserler çıkarılabilir hale gelmiştir. Ameliyat sonrası hasta bakımı için çok önemli olan yoğun bakım imkanları ciddi şekilde geliştirilmiştir. Daha önce maalesef kaybedilen bazı hastalar, günümüzde bu üst düzey yoğun bakımlar sayesinde hayatta kalmaktadırlar. Kemoterapi ve Radyoterapi sahasında da çok önemli ilerlemeler kaydedilmektedir" dedi.Kanserden korunmanın yollarını da anlatan Prof. Dr. Erdoğan Sözüer, "Kanserden korunmak için beslenmemize dikkat edeceğiz, Fast Food'dan, yüksek kalorili, yağlı gıdalardan, kızartmalardan uzak duracağız, raf ömrü uzun olan yiyeceklerden uzak duracağız, içecek olarak su tüketeceğiz. Sigara ve alkolden uzak duracağız, düzenli egzersiz yapacağız, radyasyon yayan ortamlardan uzak kalacağız, bu tip alet ve eşyaları mümkün olduğunca az kullanacağız. Kendimizi dinleyeceğiz ve şikayetlerimizi ciddiye alacağız, tanı ve tedavi için doğru adreslere başvuracağız" diye konuştu. - KAYSERİ