ERÜ Hastanelerinde Hasta Ziyaretlerine Bayram Düzenlemesi

Kaynak: İHA

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerinde hasta ziyaret saatlerinde Ramazan Bayramı münasebetiyle değişikliğe gidildi. Buna göre Ramazan Bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günleri, 4-5-6 Haziran 2019 tarihlerinde hasta yakınları, hastalarını 10.00-15.00 saatleri arasında ziyaret edebilecekler.Bazı bölümlerde uygulanmakta olan her gün akşam 19: 00 - 20: 00 saatleri arasındaki kısıtlı ziyaret uygulamasının devam edileceği, Çocuk Klinikleri ve Yoğunbakım Ünitelerinde ise hasta ziyareti saatlerinde herhangi bir değişik olmayacağı bildirildi.ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney, yaptığı açıklamada, bayram münasebetiyle gerek klinikler, gerekse acil serviste tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.Başhekim Güney, "Başta hastanelerimizden sağlık hizmeti alan hastalar olmak üzere, akademik ve idari personelimiz ile tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ