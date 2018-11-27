Erü İlahiyat Fakültesi'nde "Mevlid-i Nebi Haftası" Etkinliği Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi
(ERÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinlikleri kapsamında öğrencilere pilav ve aşure dağıtıldı.
İlahiyat Fakültesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış
, Kayseri
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven
, Melikgazi
Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Kahraman
, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt
ile öğrenciler katıldı.
Etkinlik kapsamında etkinliğe katılan protokol tarafından, öğrencilere etli bulgur pilavı, ayran ile Melikgazi Belediyesi tarafından hazırlanan aşure dağıtıldı. - KAYSERİ
Melikgazi,Kayseri