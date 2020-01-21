ERÜ ile Erciyes AŞ arasında "Zirvede Kariyer" protokolü imzalandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Erciyes AŞ arasında üniversite öğrencileri ve mezunlarının yetkinliklerini artırmak amacıyla "Zirvede Kariyer" protokolü imzalandı.

Erciyes AŞ hizmet binasındaki imza törenine, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ve öğretim görevlileri katıldı.

Çalış, konuşmasında ERÜ'nün şehrin her türlü sorunuyla ilgilenen bir üniversite olduğunu söyledi.

Göreve geldikleri gün "Biz kampüste üniversitede değil, sahada üniversite olacağız." dediğini ve bunu her alanda uygulamaya çalıştıklarını belirten Çalış, "Sanayi ve ticaret odalarıyla, OS belediyelerle birlikte bunu yaşatmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

İmzalanan protokol çerçevesinde Çin, Japon, Rus ve İngiliz dili ve edebiyatı gibi birçok dilde kendini kanıtlamış, bölümlerinden mezun olanların, dağ turizminde ileri safhalara gelen Erciyes'te de çalışma yapacaklarını vurgulayan Çalış, şunları kaydetti:

"Protokolün hem öğrencilerimize faydalı olacağını hem de Erciyes AŞ'ye katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Öğrencilerimiz yarı zamanlı, mezunlarımız da tam zamanlı iş bulma imkanına kavuşacak. Bu şekilde hem turizme katkı sağlamış olacağız hem de şehrimizin gelişmesine katkı sunacağız."

Anlamlı bir çalışmaya ev sahipliği yaptıklarını belirten Cıngı ise Erciyes'in çok ciddi bir turizm potansiyeline ulaştığını vurguladı.

Çok farklı milletten çok sayıda turisti Erciyes'in pistlerinde görmenin mümkün olduğunun altını çizen Cıngı, direkt uçuşlarla şehre gelen turistlerin hem devasa pistlerde kayak yapmanın keyfini sürdüğünü hem de 6 bin yıllık Kayseri'yi tanıma fırsatı bulduklarını belirtti.

Erciyes'in şehir ekonomisine çok ciddi katkılarda bulunduğunu dile getiren Cıngı, şöyle devam etti:

"Özellikle son yıllarda yabancı dil bilen personel ihtiyacımız arttı. Üniversite sanayi iş birliği çok konuşulan ancak ülkemizde istenilen aşamaya gelemeyen bir konu. Turizm boyutunda üniversitemizdeki gelişmiş alt yapıyı biz de Erciyes'te değerlendirmek istedik. Biz yabancı dil bilen personel ihtiyacımızı üniversiteden karşılaşacağımızı düşünüyoruz. Bundan sonra ERÜ ile Erciyes AŞ arasındaki bağı daha da güçlendireceğiz. Biz bu iş birliğinin sadece personel istihdamıyla kalmasını da istemiyoruz. Erciyes üzerinden çok sayıda bilimsel araştırma fırsatı doğuyor. Özellikle doktora ve master öğrencilerinin buralarda araştırma yapmasını istiyoruz. Burada hem dünyanın hem Türkiye'nin birçok bölgesinden misafir ağırlıyoruz. Bu değişimin şehrimize olan yansımalarının da farklı boyutlarla gözlemlenmesini ve raporlanmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA