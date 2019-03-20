Erü ile Kızılay Arasında Yös Hazırlık Kursu Protokolü İmzaladı

Erciyes Üniversitesi
(ERÜ) ile Türk Kızılay Kayseri
Toplum Merkezi arasında yabancı uyruklu ihtiyaç sahibi öğrenciler için YÖS Hazırlık Kursu Protokolü imzalandı.
Rektörlük makamında gerçekleşen protokol imza töreninde, protokol metnine Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış
ile Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi adına Ali Orhan
imza attı. Ekonomik durumu iyi olmayan yabancı uyruklu öğrencilere Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) hazırlık eğitimi sağlanmasının amaçlandığı protokol kapsamında; Kızılay bursun maddi giderlerini karşılayacak, Erciyes Üniversitesi ise kurs için yer temini yapacak.
Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM)'de düzenlenecek kurs, 10 haftada 80 saatlik eğitimi içeriyor. Protokolden 150'si Suriye
uyruklu olmak üzere, 30 ülkeden toplam 200 yabancı uyruklu öğrenci faydalanacak. - KAYSERİ
Güncel
Kaynak: İHA