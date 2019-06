ERÜ İletişim Fakültesi 13. dönem mezunlarını verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı 13. dönem mezunlarını verdi.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Tanzanya Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondu, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ, Genel Sekreter Murat Yenisu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kayseri İl Müdürü Mehmet Uğurlu ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Mezuniyet töreninde konuşan Çalış, her alanda proje üreten, her alanda topluma fayda sağlayan üniversite olduklarını belirtti.

Üniversitelerinin en başarılı fakültelerinden birinin de iletişim fakültesi olduğunu vurgulayan Çalış, şunları kaydetti:

"2001 yılında kurulan ve 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlayan fakültemiz, gerek eğitim kalitesi, gerek uygulama faaliyetleri ve gerekse ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği derecelerle üniversitemize katkı sunan fakültelerimizden biridir.Erciyes Üniversitemiz, her alanda proje üreten, her alanda topluma fayda sağlayan ülkemizin ve şehrimizin ihtiyaçlarını gözeten ve çözüm üretme gayretinde olan bir yönetim anlayışına sahiptir. Ayrıca üniversitemiz gelenekleri olan köklü bir üniversitedir."

İletişim Fakültesi Dekanı Akdağ da, fakültelerinin birçok ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak çok sayıda ödül alan ve yarışmalarda önemli başarılar elde ettiğini belirtti.

Yeteneklerini geliştirmek, mesleki donanımlar kazandırmak amacıyla her zaman öğrencilerine iyi hizmet sunmanın gayreti içinde olduklarını aktaran Akdağ, "Birçok ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak çok sayıda ödül alan ve yarışmalarda aldığı başarılar ile dikkat çeken fakültemiz, yeteneklerini geliştirmek, mesleki donanımlar kazandırmak amacıyla her zaman öğrencilerine iyi hizmet sunmanın gayreti içindedir. Bu duygularla ilk mezunlarını 2007 yılında vermeye başlayan fakültemizden bugün ise 13. dönem mezunlarını biraz hüzünle ama gururlu bir şekilde uğurlayacağız. Fakültemizde lisans düzeyinde yabancı uyruklu öğrenci olarak okuyan toplam 53 öğrencimiz bulunmaktadır. İlk kez bu yıl bir farklılık yaşanıyor. Yabancı öğrenci kontenjanından Tanzanya'dan ülkemize, şehrimize, fakültemize gelen ve gazetecilik bölümünde okuyan Bubınza Peter Bubınza, fakülte birincisi olarak mezun oluyor. Bütün öğrencilerimize aynı hoşgörü ve sevgiyle yaklaşmamızın bir meyvesi olarak gördüğümüz bu durum bizler için gurur vericidir." ifadelerini kullandı.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ise gazetecilik mesleğinin avantajlarını ve zorluklarını anlattı ve mezun öğrencilere meslek hayatlarında başarı diledi.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere plaket ve ödülleri takdim edildi.

Dönem birincisi Tanzanyalı Bubınza Peter Bubınza'nın mezuniyet kütüğüne plaket çakmasının ardından, halkla ilişkiler ve tanıtım, gazetecilik, radyo televizyon ve sinema bölümünden mezun olan 350 öğrenciye diplomaları verildi.

Mezuniyet töreni, kep atma töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA