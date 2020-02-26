ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın, Regaip Kandili Mesajı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Regaip Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.



Tüm İslam Aleminin Regaip Kandil'ini kutlayan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, mesajında şunları kaydetti:



"Recep ayının ilk Cuma gecesi olan Regaip kandilini idrak edeceğiz. Bereketin ve lütfun bol olduğu üç aylara kavuşmanın mutluluğu ile Regaip Kandilinin başta Milletimiz ve tüm İslam Alemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim" - KAYSERİ

Kaynak: İHA