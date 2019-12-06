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ERÜ Spor Bilimleri madencileri unutmadı

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında 4 Aralık Dünya Madenciler günü sebebiyle düzenlenen bir dizi etkinlikle bugüne kadar iş kazasında hayatını kaybeden madencileri andılar.

06.12.2019 11:31 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:36ERÜ Spor Bilimleri madencileri unutmadı
Erciyes Üniversitesi Bilimleri Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında 4 Aralık Dünya Madenciler günü sebebiyle düzenlenen bir dizi etkinlikle bugüne kadar iş kazasında hayatını kaybeden madencileri andılar.

Etkinlik hakkında bir açıklama yapan Ders koordinatörü Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, "Bugün oldukça zor şartlarda görev yapan ve ekmeklerini taştan çıkaran madencileri unutmama günü. Madencilik kentleri şekillendirdi, futbol takımlarını ortaya çıkardı. Akla ne geliyorsa madencinin emeği vardır. Madencilik bir yaşam biçimi. Madenci bulunduğu yere sosyolojik, kültürel olarak damga vuran, şiirlerde, hikayelerde ve romanlarda var olan bir kimlik. Oldukça zor bir görevi hayatları pahasına yerine getirmeye çalışan maden işçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, daha önce yaşanan iş kazalarının tekrarlanmaması gibi konulara dikkat çekmek için ve aramızdan ayrılan Madencilerimizi anmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Etkinliğimizin düzenlemesinde katkıda bulunan ve etkinliğimize katılarak bizlere destek veren tüm öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyor" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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