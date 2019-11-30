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ERÜ Spor Bilimlerinden "Otizmin farkındayız onların yanındayız" etkinliği

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından Otizmli çocuklara yönelik bir etkinlik düzenledi.

30.11.2019 10:02 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:06ERÜ Spor Bilimlerinden
Erciyes Üniversitesi Bilimleri Fakültesi tarafından Otizmli çocuklara yönelik bir etkinlik düzenledi. Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik Bölümü Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında "Otizmi fark et Kabul et Bizimle yürü "etkinliği yapıldı.

Ders Sorumlusu Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, etkinlik hakkında yaptığı değerlendirmede "Otizm iletişim ve sosyal etkileşim sorunları, kısıtlı ilgi alanları ve tekrarlayan davranışlarla ortaya çıkan bir rahatsızlık olup ömür boyu devam eden bir gelişim bozukluğudur. Ülkemizde 1 milyon 142 bin 586 otizmli birey olduğu ve bu durumdan etkilenen 4 milyon 568 bin aile ferdi bulunduğu tahmin ediliyor. Bugün öğrencilerimizle beraber yaptığımız etkinlikle Fakültemizde misafir ettiğimiz Otizmli çocuklara güzel bir gün yaşatmak onlarla hoş vakit geçirmek ve kendi öğrencilerimizde bu konu hakkında farkındalık oluşturmak için bir dizi etkinlik düzenledik. Etkinliğimize katılan tüm öğrenci ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

Erciyes Üniversitesi, Spor

Kaynak: İHA

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