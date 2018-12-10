Erü Tıp Fakültesi'nin 50'inci Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

10 Aralık 2018 Pazartesi 17:09



10 Aralık 2018 Pazartesi 17:09

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı. Kutlama programı ile fakültenin kuruluşundan bu zamana kadar emeği geçen akademisyenlere ve hayırsever iş insanlarına plaket verildi.Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan Gevher Nesibe Tıp Fakültesi'nin 50'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı. Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen kutlama programına Sağlık Bakanı Yardımcıları Prof. Dr. Muhammet Güven ve Prof. Dr. Emine Alp Meşe ile Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ERÜ Eski Rektörlerinden Prof.dr. Muhammet Güven, Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Prof. Dr. Mehmet Şahin ve Prof. Dr. Zeki Yılmaz ile kentte bulunan üniversitelerin rektörleri ve ERÜ Tıp Fakültesi'nin kuruluşundan bu yana görev yapan akademik personel ile çok sayıda hayırsever iş insanı katıldı.'KAYSERİLİ HAYIRSEVERLERİMİZ ÜNİVERSİTEMİZE SAHİP ÇIKIYOR'Tıp Fakültesi'nin ERÜ'nün kurucu fakültelerinden biri olduğunu ifade eden ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Tıp bilimindeki yenilikleri yakından takip eden fakültemiz başarıları ile hep en ön safhalarda yer almıştır. 50 yılı geride bırakan ve yıllardır ön planda olan fakültemizin kuruluşunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Onlardan aldığımız bu bayrağı en önlerde taşımayı sürdürmek için çalışmalara devam edeceğiz" dedi. ERÜ akademik yıl açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kayserili hayırseverler hakkında söylediği sözü de hatırlatan Rektör Çalış, " Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Kayserili hayırseverlerimiz üniversitemize sahip çıkıyor. Cumhurbaşkanımızda hayırseverlerimizden övgüyle bahsetmiştir. Tıp Fakültemiz binalarını şehrimize kazandıran tüm hayırseverlerimize ve bugüne kadar fakültemizde emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.ERÜ'nün Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasında yer aldığını dile getiren Vali Şehmus Günaydın da, "Dünyada ki üniversitelerle rekabet edebilmek için Tıp Fakültemizin daha da gelişmesine hem şehrimizin hem de ülkemizin ihtiyacı var. Geçmişte bir nakil yapmak isteyen hasta yurt dışında başka bir ülkeye giderdi. Ama, bugün bir organ nakli değil aynı andan birden fazla nakil yapabilecek kapasiteye geldik. Sağlık alanında ülkemizde önemli gelişmeler oldu. Sağlık alanındaki bu gelişmeyi daha da üstlere çıkarmaya ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından, Tıp Fakültesi'nde görev yapan akademisyenler ve fakülteye katkılarından dolayı 46 hayırsever iş insanına plaket takdim edilmesi ile kutlama programı sona erdi. Etkinliğe kentteki AGÜ, Nuh Naci Yazgan ve Kayseri Üniversitelerinin rektör ve dekanları da katıldı.- Kayseri