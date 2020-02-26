ERÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İnci'den AA'ya ziyaret

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kanbur, Anadolu Ajansı (AA) Kayseri Bölge Müdürü Orhan Canbulatel'i ziyaret etti.

Canbulatel'e yeni görevinde başarılar dileyen İnci, insan ve hayvan sağlığının bir arada ele alındığı "tek sağlık konsepti" ile "entegre hayvan hastaneleri"nin önemi hakkında görüşlerini dile getirdi ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Canbulatel de AA'nın yurt içi ve yurt dışı çalışmalarının yanı sıra bölgedeki faaliyetleri hakkında Prof. Dr. İnci ve Prof. Dr. Kanbur'u bilgilendirdi.

Kaynak: AA