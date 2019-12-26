Haberler » Güncel » ERÜ'ye iki TÜBA ödülü - Haber

ERÜ'ye iki TÜBA ödülü

Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) iki öğretim üyesi, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Uluslararası Akademi Ödülü'ne layık görüldü.

26.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:02 ERÜ'ye iki TÜBA ödülü
Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) iki öğretim üyesi, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Uluslararası Akademi Ödülü'ne layık görüldü.
ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Eczacılık Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Halil Tekiner, Osmanlı-Türk Tıp ve Eczacılık Tarihi alanında yapmış olduğu çalışmalar ve yürütmekte olduğu projelerin İslam Bilim Tarihine önemli katkıları nedeniyle "2019 TÜBA Fuat Sezgin Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'ne", Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacer Tokyürek de, Eski Türk Dili Bilim Dalı alanında yaptığı çalışma ile sosyal bilimler kategorisinde "2019 TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü"ne layık görüldü.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, TÜBA ödülüne layık görülen Tekiner ve Tokyürek'i tebrik ederek, "Türkiye'nin 11 araştırma üniversitesinden biri olan Erciyes Üniversitemiz, akademisyenlerimizin yaptığı değerli bilimsel çalışmalarla gelişmeye, büyümeye ve kendisinden söz ettirmeye devam etmektedir." dedi.

Bilim insanlarına ödülleri, 30 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecek.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:10   Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Haber
18:10   Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan vatandaşlar kurtarıldı - Haber
18:09   Yüksek kesimlere kar yağdı - Haber
18:07   Sara krizi geçiren kişinin cebinden parasının alınma anı kamerada - Haber
18:04   Bu sokaklar Bursa'da ilk olacak - Haber
16:58   Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü - Haber
16:53   16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Haber
16:26   Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu - Haber
15:41   Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Haber
15:13   Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı - Haber
26.12.2019 18:11:11