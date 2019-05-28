Eruh Belediyesinden iftar programı

SİİRT(AA) - Eruh Belediyesi
tarafından iftar programı düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı
'nda düzenlenen iftar programına Vali Ali Fuat Atik
, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay
, İl Jandarma
Alay Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Eruh Kaymakamı Murtaza Dayanç, Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi
, belediye başkanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Çiftçi, programda yaptığı konuşmada, toplu iftar programlarıyla halkın kaynaştığını belirterek, programa gösterilen yoğun ilgiden dolayı mutlu olduğu söyledi.
Çiftçi, "Vatandaşlarımızın mübarek ramazan ayını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Ramazan ayının eşsiz manevi atmosferini Eruh halkı ile beraber yaşadığımız için çok mutluyum." diye konuştu.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı
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Kaynak: AA