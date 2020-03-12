Eruh'ta 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü'nün 99. yıl dönümü
Siirt'in Eruh ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günün törenle kutlandı.
12.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:23
Siirt 'in Eruh ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günün törenle kutlandı.
Eruh Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu tarafından organize edilen program Halk Eğitim Merkezi Konferans salonunda gerçekleştirildi.
Programa Eruh Kaymakamı Ali Erdoğan, Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, Garnizon Komutanı Piyade Yüzbaşı Halis Coşkun, Cumhuriyet Başsavcı Cengiz Uygun, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Türkçe öğretmeni Emel Teğin, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve günün anlamına ilişkin bir konuşma yaptı.
Öğrencilerin kurtuluş mücadelesini anlatan tiyatro gösterisi ve okunan şiirlerle devam eden programda sinevizyon gösterimi yapıldı.
Oratoryo gösterisi ardından kompozisyon, şiir ve resim dallarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.
Eruh Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu tarafından organize edilen program Halk Eğitim Merkezi Konferans salonunda gerçekleştirildi.
Programa Eruh Kaymakamı Ali Erdoğan, Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, Garnizon Komutanı Piyade Yüzbaşı Halis Coşkun, Cumhuriyet Başsavcı Cengiz Uygun, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Türkçe öğretmeni Emel Teğin, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve günün anlamına ilişkin bir konuşma yaptı.
Öğrencilerin kurtuluş mücadelesini anlatan tiyatro gösterisi ve okunan şiirlerle devam eden programda sinevizyon gösterimi yapıldı.
Oratoryo gösterisi ardından kompozisyon, şiir ve resim dallarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Siirt, Eruh, Güncel
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