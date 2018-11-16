Eruh'ta Asfalt Çalışması Sürüyor

16 Kasım 2018 Cuma 14:41



16 Kasım 2018 Cuma 14:41

SİİRT(AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde görevlendirme yapılan belediye tarafından altyapısı tamamlanan mahallelerde asfalt çalışması yürütülüyor.Eruh Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Murtaza Dayanç, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Aksu ile asfalt çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.Kaymakam Dayanç, yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana ilçenin yollarını daha konforlu hale getirmek amacıyla çalıştıklarını söyledi.Bu kapsamda yaklaşık 15 kilometre imar yolu genişletme çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Dayanç, belediye ve Karayolları Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle 15,5 kilometre asfalt çalışmasının başladığını aktardı.Dayanç, ilçenin birçok noktasında belediye ekiplerince çalışma yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:"Altyapı çalışmalarından sonra bütün ana caddelerimizde sıcak asfalt ve kaldırım çalışmamız olacak. Eruh'un caddelerinde sıcak asfalt çalışması bu zamana kadar maalesef olmamış. İnsanımız, ayağını çamurdan, tozdan, topraktan kurtaran, konforlu sıcak asfaltla ilk kez tanışıyor. Kentimizin her köşesi, ana caddelerimizin tamamı sıcak asfalta kavuşacak. Kaldırımlar tamamlanacak ve kaldırım düzenlenmesi yapılacak. Eruh bundan sonra konforlu, tozdan, topraktan kurtarılmış bir ilçe olacak."İlçenin Fatih ve Sarıgül mahallelerinde elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Dayanç, tüm çalışmaların tamamlanmasıyla ilçenin modern bir görünüme kavuşacağını belirtti.Vatandaşlardan Abdullah Ete, Kürtçe olarak çalışmalarından dolayı Eruh Belediyesine teşekkür ettiklerini söyledi.Ete, "Allah Kaymakamdan razı olsun. Bizi çamurlu yollardan kurtardı." dedi.