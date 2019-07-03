03.07.2019 22:20
Haberler» Güncel» Haber

Eruh'ta PKK'lı teröristlerle çatışma: 3 asker yaralı

Eruh

SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında taciz ateşi açan PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker yaralandı.

SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında taciz ateşi açan PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker yaralandı.
Eruh ilçesinin Akmeşe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine, akşam saatlerinde bir grup terörist taciz ateşi açtı. Açılan ilk ateşte 3 asker yaralandı. Güvenlik güçlerinin, ateşe karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Yaralı askerler, Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon bölgesine takviye güvenlik görevlileri sevk edildi.


- Siirt
Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
22:47   - İtalya'da yanardağ aktif hale geçti: 1 ölü
22:41   "Yüzyılın Anlaşması" paneli - LONDRA
22:41   GÜNCELLEME - Sarar çiftinin evindeki soygun
22:39   DHA ANKARA - Kalın: Büyük bir skandaldır
22:37   DHA YURT BÜLTENİ - 22
22:37   GÜNCELLEME - Tartıştığı kişiyi silahla yaraladıktan sonra kendini ihbar etti
22:35   DHA YURT - ERUH'TA PKK'LI TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA: 1 ŞEHİT, 1 YARALI (2) - YENİDEN