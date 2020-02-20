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Eruh'ta şehit polis Recep Seven'in ismi kütüphanede yaşatılacak

Siirt'in Eruh ilçesinde şehit polis memuru Recep Seven adına yaptırılan kütüphanenin açılışı yapıldı.

20.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:48Eruh'ta şehit polis Recep Seven'in ismi kütüphanede yaşatılacak
'in Eruh ilçesinde şehit polis memuru Recep Seven adına yaptırılan kütüphanenin açılışı yapıldı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde iki yıl önce meydana gelen trafik kazasında şehit olan Recep Seven adına Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Topluluğu öncülüğünde Eruh İMKB Yatılı Bölge Okulunda oluşturulan kütüphane törenle açıldı.
Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Topluluğu Siirt Temsilcisi Eray Sayın, Türkiye'deki gönüllülerimiz tarafından gönderilen kitaplarla kütüphaneyi oluşturduklarını belirterek, "Şehidimizin adı bu kütüphanede yaşatılcak. Eruh'ta şehitlerimizin adına ikinci kütüphaneyi açtık." dedi.
programa Kaymakam Ali Erdoğan, Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, Eruh Cumhuriyet Başsavcısı Cengiz Uygun, Eruh İlçe Emniyet Amirliği Vekili Necati Atalay da katıldı.

Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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