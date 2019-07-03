03.07.2019 21:28
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Siirt'ten acı haber geldi! 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında başlatılan Kurt Kapanı-31 Oprerasyonu'nda teröristlerle sağlanan temasta 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz de yaralandı.

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

KURT KAPANI-31 OPERASYONU BAŞLATILDI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesine bağlı Akmeşe kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına yönelik hava destekli "Kurt Kapanı-31 Operasyonu" başlatıldı.

YARALI ASKERLERDEN BİRİ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN ŞEHİT DÜŞTÜ

Operasyonda, teröristlerle sağlanan temasta 2 asker yaralandı. Yaralılar helikopterle getirildikleri kent merkezinde nakledildikleri ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerden biri müdahaleye rağmen şehit düştü.

Öte yandan, bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için ATAK helikopterlerinin de desteğiyle operasyon devam ediyor.

Siirt'ten acı haber geldi! 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Kaynak: AA
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