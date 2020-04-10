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Eruzurum'da polis gününde maskeli kutlama

ERZURUM'da, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yılı düzenlenen törenle kutlandı.

10.04.2020 13:41 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:41
Eruzurum'da polis gününde maskeli kutlama

ERZURUM'da, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yılı düzenlenen törenle kutlandı. Törene katılanlar, maske takıp sosyal mesafe kuralına dikkat ederken, şehitlikteki törende ise, din adamları koronavirüsün 'defolması' için dua etti.

Yakutiye ilçesinde Atatürk Anıtı'nın bulunduğu Havuzbaşı Meydanı'nda düzenlenen törene Vali Okay Memiş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile polis müdürleri ve polis memurları katıldı. Törene katılanlar maske takıp, sosyal mesafe kuralına uydu. . Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Aslan konuşmasında, "Bu salgın döneminde devletimizin aldığı her karar ile vatandaşımızdan gelen her türlü yardım talebi, teşkilat mensuplarımız tarafından geciktirilmeden yerine getirilmektedir. Bu zor günleri vatandaşlarımızla el ele verip, yeneceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, Erzurumlu hemşehrilerimiz her alanda, her zaman Türk Polis Teşkilatı'na desteklerini esirgemedikleri gibi, pandemi olarak ilan edilen bu salgını önleme aşamasında da özellikle evlerinde kalarak bizlere olan yardım ve desteklerini bir kez daha göstermişlerdir. Teşkilatımızın kuruluşunun 175'inci yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz" dedi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından sonra erdi. Törene katılanlar daha sonra asker ve polis şehitliğini ziyaret etti. Vali Memiş ile Müdür Aslan, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Din adamları, şehitler ve koronavürüs salgınının defolması için dua etti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel
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