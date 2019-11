ERVAK basınla istişare etti

Erzurum Kalkınma Vakfı ( ERVAK ) Başkanı Erdal Güzel ve Yönetim Kurulu üyeleri Müceldili Konağında basın mensupları ile istişare toplantısında kahvaltıda bir araya geldi,ERVAK Başkanı Erdal Güzel, şehrin sorunları ve çözüm yolları hakkında basın mensupları ile fikir alış verişinde bulundu.ERVAK Başkanı Erdal Güzel, gelişmiş demokrasilerin en önemli iki ayağı olduğunu belirterek, "Bunlardan biri bağımsız basın, ikincisi de desteksiz, arkasında hesabı olmayan sivil toplumdur. Bu anlam içerisinde Erzurum da ve bölgede hesabı olmayan, haklı düşünceler içerisinde bazı konulardan uzak, siyasetten uzak, kubbede hoş bir seda bırakmak, Erzurum ve Erzurum insanına faydalı olmak düşüncesi ile 1991 yılından beri çalışan, gayret eden, bir sivil toplum kuruluşuyuz. Burada sizlerin bulunması bizlere güç katmıştır. Bu demek oluyor ki bizler doğru yoldayız. Emin adımlar yürüyoruz. Bunu buradan da müşahede ettim. Bunun da teşekkürünü ayrıca ifade etmek isterim" dedi.ERVAK olarak şehirde birçok konuda öncülük ettiklerinin altını çizen ERVAK Başkanı Güzel, "Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) şehrin gerçekten hafızası oldu, yön göstericisi oldu, ileride düşünülebilecek yapılması gereken hangi plan ve proje var ise onu zamanında bir duyarlılık ile ülke ve Erzurum gündemine taşıdı. Basın mensubu kardeşlerim hatırlayacak, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde bir sivil toplum kuruluşu toplantısı oldu, bizlerde oraya katıldık. Şu anda o toplantıya katılan arkadaşlarımızda burada varlar. Büyük bir kalabalık vardı. Erzurum nasıl kalkınır, Erzurum'un kalkınması için neler yapılmalı diye bir konu ortaya atıldı. Orada o kadar sivil toplum kurulu olmasına rağmen Erzurum konularına vakıf, Erzurum'un sorunları bilen çok az bir grup vardı. O zaman şunu düşündük, demek oluyor ki Erzurum'un sorunlarını bizler her kese yansıtamamışız. Erzurumlular bu sorunları üstlenememişler. Orada bulunan arkadaşlar da gördüler, hissettiler, bir arkadaş kalkıp dedi ki Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde bir Ermeni Araştırma Merkezi kurulsun. Halbuki Erzurum Atatürk Üniversitesi bünyesinde en etkin çalışan merkezlerden birisi başında Erol Kürkçüoğlu hocamın da olduğu kuruldur. Takip ettik bir takım afaki söylemler oldu. Bizler şunu söyledik ki biz basın toplantısı yapalım, bir araya gelerek konuları görüşelim. Demek ki burada bir sıkıntı var. Bizler sanıyoruz ki Erzurum halkı sorunlarını biliyor, bu sorunlar doğrultusunda da hareket ediyor. Maalesef sorunlar konusunda bir takım eksikliklerimiz var" diye konuştu.Erzurum'un dışında 1 milyonun üzerinde Erzurumlu olduğuna dikkat çeken Güzel, "Bizler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan rakamları almıştık. Vatandaş Erzurum'dan ayrılmış gitmiş, gittiği ilden nüfus cüzdanını almış, o zaman Erzurum kimliğinden çıkmış ama sonuçta kendisi Erzurumludur. Bizlerde ortalama bir rakamla 600 bin üzerinde Erzurum nüfusuna kayıtlı insan olduğunu gördük, 900 bin insan da dışarıda olduğunu gördük. Demek oluyor ki ortalama olarak 2 milyona yakın insan var. Dışarıda yaşayan Erzurumluların Erzurum ile olan münasebetleri yalnızca duygusal durumdan öteye gidemiyor demek. Erzurum'da eğitim sorunu nasıl, ekonomi nasıl, kültürel faaliyetler nasıl, istihdam alanları var mı gibi. Asıl olan Erzurum ise Erzurum'un kalbi ise bu kalbin de sağlam tutulması gerekir. Bunlara sizler vasıtası ile anlatmamız gerek. Ortak akıl kullanımında geri plandayız. Ortak aklı kullanamıyoruz. Kolektif ruhumuz maalesef yok. Bir Gaziantepli ile tanışmam oldu sordum bu başarıyı sizler nasıl sağlıyorsunuz, yıllar önce bir Gaziantepli kalkar gelir bizim buralardan alış-veriş yapardı, bunu kendinize nasıl dönüştürdünüz. Dedi ki tek bir şey yaptık ortak akıl kullandık. Örnek verilirse şehrin bir sorunu var o sorun konusunda her kes bir araya geldi yüksek sesle biz bunu her alanda dile getirdik. Amacımıza da ulaştık. İkincisi ise bizleri tanıtan şehrimizin takımı Gaziantepspor oldu. Reklam açısından çok önemliydi. Bu takım ile birçok şeyi kamuoyuna duyurduk. Benim aklıma BB Erzurumspor geldi, bizler neden böyle bir şey yapmayalım, ortak akıl ve kolektif akıldan biraz uzaktayız." şeklinde konuştu."Erzurum'a gökyüzü şehri projesi getirecekti, bunun haberi bile yapıldı, 400 milyon dolar civarında olan bir projeydi, bitmesi gereken bir projeydi, temel atıldı, göstermelik işler yapıldı ve sonuç olarak da kaderine terk edildi" diyen ERVAK Başkanı Güzel konuşmasını şöyle sürdürdü;"Bu projeye sahip olamadık, sesimizi yükseltemedik. Demiryolu projesi vardı, kamuoyunda destek görmüş olsaydı, Sivas'ta alınan verilen yüksek hızlı demiryolu projesi Erzurum'a da verilmiş olurdu. Bunu özellikle söyleyeyim THY uçak biletleri konusu da var, Erzurum'a farklı yansıyor, bir örnek daha doğal gazda pozitif ayrımcılığımız olsun, Erzurum gibi ağır kış şartlarının olduğu illerde bölgelerde uygulansın. Erzurum'un hava kirliliği var bunu bir türlü dile getirip de çözemiyoruz. Nefes almada zorlanıyoruz bunu dile getiremiyoruz. Alanya Belediyesi çiçek sulaması yaparken, Erzurum Yakutiye Belediyesi karla mücadele çalışması yapıyor. Devletten de aynı ölçüde para alınıyor. Bir başka konu batı dünyasının iki de ısıtıp ısıtıp önümüze koyduğu Ermeni meselesi var. Ne kadar haklı olduğumuzu hepimiz de biliyoruz. Ama haklı olduğumuzu yalnızca Erzurum'da biliyoruz. Çünkü bizi ilgilendiriyor ama bunu Erzincan'ın ötesine geçiremiyoruz. Bir başka proje olarak Yanık Dere Şehitleri ile ilgili proje hazır en az 10 yıldır, burada 3 bin insan katledilmiş, Yanık Dere şehitliği hayvanların otladığı bir yer olmuş bunu bile dile getiremiyoruz. 2011 kış sporları etkinliğimiz vardı, muhteşem binalar yapıldı bu tesisler şimdi atıl durumda. Konaklı Kayak Merkezi örneği olduğu gibi bu tesisler devre dışı bırakılmış, bunların devre alınması lazım. Erzurum Atatürk Üniversitesi bünyesinde 3 binden fazla yabancı uyruklu öğrenciler bulunmakta ve eğitim almaktalar. Bu öğrenciler okullarını bitirip kendi ülkelerine gittikleri zaman Erzurum'un gönüllü birer tanıtım elçileri olacaklar. Bunlar arasında İranlılar da var. Erzurum ilk inşa edildiği yıllarda Tebriz'den buralara getirilip yerleştirilmişler. Tebriz ile Erzurum kardeş şehir. Ama gelin görün ki Nevruz Bayramlarında başka potansiyelleri Van ili üstlendi. Elimizdekilerini Van iline verdik. Van'ın böyle bir iddiası belki de yoktu, ama onlar bu işten becerikli çıktılar, İranlı sanatçılara Van'a getirerek konser verdiriyorlar binlerce İranlının Van'a gitmesini sağladılar. Bir başka konu Erzurum Cumhuriyetin kurulduğu şehir, çok önemli ama Erzurumlu bunu kullanamıyor, Erzurum Cumhuriyet kuran bir şehir ama bunu bile tanıtamıyoruz. Milli İradenin hakim kılındığı konusunda dünyaya mesaj verilmiştir. Bu mesajı Erzurum sınırları dışına taşıyamıyoruz. 23 Temmuz kutlamaları Erzurum'da yapıldı, dışarıya taşıyamadık. Bir başka şehirde hiç duydunuz mu 23 Temmuz Erzurum Kongresi ile ilgili bir etkinlik gördünüz mü, bunu bile yapamıyor. Erzurum yalnızca kadayıf dolması veya cağ kebabı ile tanıtılmamalı. Bunlara harcanan paralarla tanıtım bir yere kadar olur ileri asla gitmez. Boşa harcanan paralardır. Demek ki tanıtım yalnızca kadayıf dolması ve cağ kebabından öteye gitmez bu bir şehri tanıtmaz." - ERZURUM