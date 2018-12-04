Erwin Koeman: "Başa Çıkmak Zorundayım"

SKORER - CELAL UMUT EREN Fenerbahçe
'nin teknik patronu, kadro konusundaki sorunları bahane etmeyeceğini ifade etti. Takımına her zaman güveneceğini kaydeden Hollandalı, "Başa çıkmak zorundayım. Pozitifim, pozitif olmasam bırakmam gerekir." dedi.
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, 2-2 berabere biten Kasımpaşa
maçında oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini söyledi.
Erwin Koeman, galibiyeti istediklerini belirterek, "Akan oyunda 26, toplamda 36 orta yaptık. Ortaları daha iyi değerlendirebilirdik. En etkili pozisyonları biz ürettik. Ölümüne savaş verdi oyuncular. Lig tablosundaki sıralamamız normal bir durum değil. Bunu gayet iyi biliyorum. En önemlisi, elimdeki oyuncularla başa çıkabilmek bu konuda. Cezalı ve sakat oyuncular zorlaştırıyor, ama elimizdeki durum bu. Belki biraz şans yanımızda olsa kazanabilirdik. Galibiyete ihtiyacımız var. Herkes biliyor, taraftarlar için kazanmalıyız. Futbolcularımdan şikayetçi olamam. Stresli duruma rağmen ellerinden geleni yaptılar." dedi.
Islam Slimani'nin yaşadığı sıkıntının geçici olacağını vurgulayan Hollandalı hoca, "Zor bir takvimimiz var. Oyuncularımız makine değil. Değişiklikler olmalı. Slimani buraya gelmeden önce iyi işler yaptı. Ama Fenerbahçe'nin futbolcusu ve Slimani'ye inanıyorum. Gol atabilecek bir oyuncu. Gol atamıyor, istediği gibi. Ama daha iyisini yapabileceğini biliyor." diye konuştu.
"Başa çıkmak zorundayım"
Kadrosu konusunda olumlu düşünmek zorunda olduğunu kaydeden tecrübeli antrenör, "Kadro konusuna 'evet' ya da 'hayır' derim. Elimizdeki kadro bu. Bunu yorumlamak bana ne kazandırır. Cezası yüksek oyuncularımız var, kaliteli oyuncular eksik. 1-2 hafta dersiniz tamam olur. Ama 6-8 hafta arası cezalar farklı oluyor. Bu işle başa çıkacağım. Her hafta aynı cevabı vereceğim. Başa çıkmak zorundayım. Pozitifim, pozitif olmasam bırakmam gerekir." yorumunu yaptı.
"Stresli durumdayız"
Erwin Koeman, maç takviminin yoğunluğundan şikayet etti. Kadrosunun bu konuda sıkıntı yaşadığına değinen Koeman, "Çok maç oynuyoruz. 15 oyuncumuz, milli takımlara gittiler. FIFA umarım bu maç konusuna bir şey yapar. Çok fazla idman yapamıyoruz bu yüzden. Perşembe yine bir maç var kupada. Perşembe-Pazar-Perşembe-Pazartesi sürekli böyle gidiyor takvim. Her maç için bir plan var. Her planımda açık ve netim. Bir oyun planı olması önemli. Oyuncuların güvene ihtiyacı var. İyi durumda değiliz. Stresli durumdayız. Güvene ve çalışmaya ihtiyaç var." dedi.
"Çok güzeldi"
Erwin Koeman, Dünya Engelliler Günü
'nde çocukların sahaya çıkmasına değindi. Çok mutlu olduğunu kaydeden Koeman, "Öncelikle maçtan önce bugün Dünya Engelliler Günü
, çocukları yanımızda görmek güzeldi, onların bir kutlama günü aslında. Bizim için çok güzeldi. Ben Hollanda'da Epilepsi Derneği elçisiyim, benim kızım da epilepsi hastası. Bugün o çocuklarımızı sahada futbolcularla görmek çok güzeldi." ifadelerini kullandı.
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Kasımpaşa,Fenerbahçe
04 Aralık 2018 Salı 02:09