Erwin Koeman: "Başkanla Bir Toplantı Yaptık"

Fenerbahçe
Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda 2-1 kaybettikleri Trabzonspor
maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.Erwin Koeman'ın maç sonu ilk açıklamaları şöyle:
"Maçın ilk yarısında rakibe baskı yapacaktık. Ama yaptığımız şey bu değildi. Daha fazla top bizde kalmalıydı. Sorunlar yaşadık. Top bizdeyken 2-3 saniyede topu kaybettik ve bu da bizim için sorundu."
"İtiraf etmeliyim, Trabzonspor daha dinç gözüktü"
"Kulübemize bakarsak, sakatlıktan dönen oyuncularımız vardı. İki tane oyuncumuz hala cezalı. Şunu itiraf etmeliyim, Trabzonspor daha dinç gözüktü. Buna rağmen ilk yarıda pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıda 3-0 olabilirdi. Biz maksimum 2-2 yapabilirdik."
"Başkanla bir toplantı yaptık"
"Başkan ve Comolli ile milli arada bir toplantı yaptık. Henüz net bir sonuç yok, ne kadar kalacağımı bilmiyorum. Benim üstümdeki insanlar onlar, durumumu onlar biliyordur, zamanı gelince onlardan duyacağım."Erwin Koeman'ın basın toplantısındaki açıklamaları ise şöyle:
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Trabzonspor karşısında son ana kadar mücadeleyi sürdürdüklerini belirterek, "Maçın sonlarına doğru 2-1'i yakaladık hatta maçın en sonunda bana göre 2-2 olmalıydı." dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Trabzonspor'un 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Koeman, ilk yarıda küçük bir sorun yaşadıklarını belirterek, "Trabzonspor'un, kendi yarı alanımızda oynamasına izin verdik. Daha fazla baskı yapmalıydık. Rakip bize göre daha dinç, taze gözüktü." şeklinde konuştu.
Bunu bahane olarak kullanmadığını vurgulayan Koeman, "Kullanırsam adil davranmış olmam. Top daha çok onlarda kaldı. Penaltı oldu, Harun muhteşem kurtardı. İlk yarı çok iyi değildik ama 2-3 pozisyon ürettik. Çok kolay top kaybı yaşadık. İlk dokunuşu, pasları istediğimiz gibi yapamadık. Top kaybı yaşadık. Bu da sorunlar oluşmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.
Rakiplerinin 1-0 öne geçtikten sonra maçı bitirecek fırsatlar bulduğunu dile getiren Koeman, şöyle devam etti:
"Maçın en sonunda bana göre 2-2 olmalıydı"
"2-0 dan sonra da yine bitirecek noktaya getiremediler. Bizim gole, maça inancımız devam etti. Maçın sonlarına doğru 2-1'i yakaladık hatta maçın en sonunda bana göre 2-2 olmalıydı. İyi bir maç çıkarmadık ama buna rağmen oyuncular inançlarını son ana kadar korudular. Çok çalıştılar, çok mücadele ettiler, şans yanımızda olsa 1 puan almış olacaktık. Normal şartlarda Trabzonspor, ikinci yarıda maçı bitirmeliydi."
"Son 5 yılda Fenerbahçe'nin kalesine en fazla şut çekilen maç oldu, düşüşün nedeni milli aramı yoksa başka şeyler mi?" şeklindeki bir soru üzerine Hollandalı çalıştırıcı, şunları kaydetti:
"Bahane olarak hiçbir şeyi kullanmayacağım. Maçtan önce oyuncularıma bahaneler bulmak, kullanmak kolay ama ben böyle bir şey yapmayacağım. Az önce söylediklerimde sorunun ne olduğunu anlattım. Şans olsa 2-2 olabilirdi. İyi oynamadık ama oyuncular mücadeleyi sonuna kadar sürdürdüler. Antrenörlerin hayatında da böyle şeyler var. Her hoca her maçı kazanmak ister ama her zaman kazanamazsınız. Futbolun içinde bunlar var, bu da işimizin bir parçası."
Erwin Koeman, bir gazetecinin Fenerbahçe'nin kümede kalma hattının hemen üzerinde olduğunu hatırlatması üzerine, şu değerlendirmede bulundu:
"Futbolu herkes galibiyet için oynar. Geçen haftalarda iyi mücadele sergilediğimizi düşünüyorum. Bugün kaybettik, sıralamamızı biliyoruz iyi yerde değiliz. İyi sıralamada değilseniz kaybederseniz sorun yaşıyorsunuz tabii ki. Çok çalışıp, savaşıyoruz mücadele ediyoruz, bu durumdan çıkmak için bu çok önemli."
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Fenerbahçe,Trabzonspor
26 Kasım 2018 Pazartesi 00:57